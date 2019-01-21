挑戰3億點閱神曲！阿金萌Q手勢帶動跳　百萬粉超High：安可

▲可愛的阿金在爸拔的引導下帶動跳。（圖／翻攝自Instagram用戶「themgoldenboys」）



寵物小組／綜合報導

「後面的朋友舉起你的雙手！」Instagram@themgoldenboys經常分享阿金兄弟倆庫柏(Cooper)和墨菲（Murph）的日常生活，最近有段影片在網路上瘋傳，內容是阿金墨菲一邊聽著歌手妮姬米娜（Nicki Minaj）的派對神曲星艦（Starships），一邊做出超Q的手勢彷彿在帶動跳，模樣讓粉絲看了超High！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主PO出這段影片並註解，「誰今晚去派對會跟牠一樣的？」畫面中，爸拔扶著墨菲的前肢，接著跟著音樂節奏，開始做出一些可愛的手勢；只見墨菲在跳舞的過程中，嘴裡的粉紅小海苔都是露在外面，而且當做完最後一個動作時，牠更是開心的露出療癒又燦爛的笑容。

在 Instagram 查看這則貼文 Cooper & Murphy（@themgoldenboys）分享的貼文 於 PDT 2018 年 10月 月 6 日 下午 7:03 張貼

這則可愛帶動跳的影片雖然不是IG@themgoldenboys最近上傳的，但因為上周被知名粉專9gag轉載後，不到5天就突破500萬次的觀看次數，網友們看了紛紛留言笑說，「我的天阿！太可愛了」、「準備好跟著跳下一首了」、「安可安可！」、「金金自己感覺也玩得很開心」、「這笑容有魔力阿」、「好想把舌頭放回去XDD」

值得一題的是，其實墨菲前陣子的一個影片也引發網友熱議，內容是那天牠穿上新買的睡衣在客廳和主人一起看電視，結果可能是因為姿勢太速吸了，看著看著眼皮也越來越重，打了一個超大的哈欠，數十萬名網友看到紛紛直呼「抱緊處理！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

在 Instagram 查看這則貼文 Cooper & Murphy（@themgoldenboys）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 31 日 上午 8:11 張貼

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