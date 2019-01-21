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玩12次被咬爆！　媽咪巧手改造「破爛綠犀牛→阿金萌帽T」

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▲Beer和犀牛好朋友的動人故事。（影／「黃金小Beer」授權） 

寵物小組／綜合報導

媽媽真是地表上最強大的生物！阿金「Beer」是隻活潑開朗的狗狗，但是牠的「破壞力」也非常驚人，跟綠色的犀牛玩偶相處3個月，總共才玩不到12次，就已經把「好朋友」咬爆，還開心地躺在滿地棉花上面。手巧的媽咪靈機一動大改造，將殘骸縫製成汪汪的貼身帽T，可愛模樣讓網友驚呼「太厲害！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲▼玩12次被咬爆！媽巧手改造「破爛綠犀牛→阿金萌帽T」（圖／「黃金小Beer」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Beer跟犀牛好朋友相處不到12次就把人家咬爆。（圖／「黃金小Beer」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲▼玩12次被咬爆！媽巧手改造「破爛綠犀牛→阿金萌帽T」（圖／「黃金小Beer」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲下雪了……。

▲▼玩12次被咬爆！媽巧手改造「破爛綠犀牛→阿金萌帽T」（圖／「黃金小Beer」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Beer穿上犀牛帽T超萌！

媽咪表示，這隻療癒玩偶是從好市多買回來的，只有下雨天無法出門散步時，才會拿出來跟毛孩玩耍，沒想到狗狗的愛實在太濃烈，屢屢攻擊「要害」，撐不了多久就解體了，「為了感激綠色小犀牛的犧牲奉獻，我決定把它做成新衣裳。」Beer穿上量身打造的套裝之後，表情似乎有點困惑，但COSPLAY最好朋友的模樣，呆萌指數破表。

▲▼玩12次被咬爆！媽巧手改造「破爛綠犀牛→阿金萌帽T」（圖／「黃金小Beer」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Beer個性活潑愛玩。

▲▼玩12次被咬爆！媽巧手改造「破爛綠犀牛→阿金萌帽T」（圖／「黃金小Beer」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Beer微笑～

媽咪將小犀牛的「人生回顧」和變身過程拍成影片並且分享到「有點毛毛的」社團，許多網友都被精湛的手做技藝給震懾住了，紛紛留言，「好可愛，本來想問哪裡買！」、「金剛合體」、「原來小犀牛用途這麼多」、「狗仔 : 我們終於合而為一了！」也有人幽默開起飼主玩笑，「這是一個很勵志的媽咪故事啊～」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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