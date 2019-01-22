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「橫綱級」企鵝寶寶似黑糖麻糬　女飼育員笑回：裡面真的沒有人

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國際中心／綜合報導

日本宮城縣仙台市的海洋森林水族館（仙台うみの杜水族館）有一隻外型突出的企鵝寶寶蔚為話題，龐大的體型加上還未更換的蓬鬆毛髮，讓牠在企鵝群中特別顯眼，還有民眾開玩笑說，「是不是工讀生假扮的？」受到大家熱烈關注的國王企鵝寶寶名叫希娜（ヒナ），生於2018年8月15日，至今已有5個月大。

▲▼仙台海洋森林水族館的國王企鵝寶寶。（圖／翻攝自Twitter／@ sendaiuminomori）

▲▼仙台海洋森林水族館的國王企鵝寶寶。（圖／翻攝自Twitter／@ sendaiuminomori）

▲▼仙台海洋森林水族館的國王企鵝寶寶。（圖／翻攝自Twitter／@ sendaiuminomori）

根據Huff Post報導，飼育員加藤槙子解釋，希娜的成長速度相當正常，並沒有比其他企鵝雛鳥更大，即使看起來比母親還大，事實上也只是因為毛髮太過蓬鬆，才顯得特別龐大，再過2週更換為成鳥的毛髮，就會和其他企鵝沒有區別了。

針對網友的懷疑，加藤槙子也笑著表示，「裡面真的沒有人！」

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關鍵字： 麻糬企鵝動物日韓風

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