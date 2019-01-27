圍兜兜萌金張大嘴吃點心　「殘影吞食」媲美鱷魚餵食秀

▲金金吃點心的模樣就彷彿在看一場鱷魚餵食秀。（圖／有點毛毛的／「黃金小Beer」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



寵物小組／綜合報導

一般給人乖乖牌、溫和形象的黃金獵犬，沒想到吃起食物來如此猙獰。前陣子因為把「好朋友」咬爆而出名的金金Beer，這次又有新花招啦！這天主人錄了一段Beer在吃點心的影片，沒想到牠的吞食動作快到畫面只能捕捉到殘影，逗趣又可愛的畫面引發網友熱議。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主22日在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出這段視頻並打趣註解，「歡迎收看鱷魚餵食秀。」畫面中可見，可愛的金金Beer乖巧地坐在地板上，眼神緊盯著主人手上的點心；只見當食物一拋出，牠便立刻張大嘴去接，接著又恢復成平常呆萌的模樣，讓人實在懷疑阿金吃的其實是空氣，還是真的速度太快了。

▲Beer跟犀牛好朋友相處不到12次就把人家咬爆。（圖／「黃金小Beer」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



▲Beer個性活潑愛玩。（圖／「黃金小Beer」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



影片貼出不到三天，就湧入800多名網友按讚、分享，許多人看完都紛紛留言說，「太可愛了吧！」、「我家這隻是只會用臉接食物」、「完全沒看到食物啊！」、「動作也太快了...」、「完全没嚼直接用吞的」、「看了好幾遍我懷疑牠吃的是空氣耶？因為壓根兒沒看到食物啊？」而金金究竟是的是不是空氣，飼主則回覆說，「食物只是經過喉嚨」。

值得一提的是，阿金Beer是隻活潑開朗的狗狗，但是牠的「破壞力」也非常驚人，跟綠色的犀牛玩偶相處3個月，總共才玩不到12次，就已經把「好朋友」咬爆，還開心地躺在滿地棉花上面。手巧的媽咪靈機一動大改造，將殘骸縫製成汪汪的貼身帽T，可愛模樣讓網友驚呼「太厲害！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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