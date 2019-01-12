奴才做「符咒蛋捲」請阿金吃！賊笑：吃了才會乖乖聽話..

▲嘿嘿～吃了這個才會乖喔！（圖／有點毛毛的／粉專《黃金小Beer》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



寵物小組／綜合報導

奴才實在太有創意啦！粉專《黃金小Beer》分享一則逗趣的照片，內容是奴才煎好一份創意蛋捲，蛋捲上頭竟然畫著「符咒」，還故意拿在金金Beer面前，賊賊笑說「來～吃了這個才會乖乖聽喔！」，搞笑的蛋捲照也讓網友開玩笑說「想預購」。

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照片中，平底鍋上躺著一條金黃色的長條蛋捲，上頭的番茄醬被化成「偽符咒」。奴才ＰＯ文笑說，「姐相信這一小條服下後，明天一定會乖乖長大！」同時也提到，其實這份是自己的晚餐，當時只給小Beer偷聞一口，期盼牠可以乖乖，不要亂搗蛋。

Beer的粉絲看完「符咒蛋捲」，紛紛在留言處吐槽「不可能變乖啦」、「大家舉手表決，相信明天Beer會乖請舉手」，不過也有不少網友留言，「也太有創意啦～Beer很開心」、「麻麻好有才」、「哈哈太有梗啦」、「好像歐哈哈，我家也毛孩也需要」、「我也需要一張，叫家裡那隻乖乖」。

一歲多的Beer是隻調皮搗蛋狗，前幾天還偷偷開紗窗，跑到院子亂咬拖鞋，被姊姊念說「一年絕對有咬壞50雙鞋！」，並且納悶Beer只咬右腳鞋子，左鞋死也不咬。

▲Beer超愛咬拖鞋，而且只專攻右腳。



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