「全世界最孤獨的鴨子」遭狗襲擊喪命！紐埃全國心痛哀悼

▲ 特雷弗因為是紐埃唯一一隻鴨子，深受居民喜愛，甚至還有自己的粉專 。（圖／翻攝自Facebook／Trevor the Duck - Niue）

國際中心／綜合報導

從來沒有任何鴨子棲息的太平洋中南部島國紐埃（Niuē），2018年1月突然冒出了一隻鴨子，由於整座島上並沒有任何牠的同類，因此牠被當地人稱為是「全世界最孤獨的鴨子」。居民們為了讓這位稀客不孤單，幾個月來悉心照顧著牠，將牠取名為「特雷弗」（Trevor），還專門替牠建立了臉書粉絲頁，沒想到特雷弗最近卻不幸被狗咬死，這讓紐埃民眾相當難過，紛紛到他的粉專留言哀悼。

據《BBC》報導，特雷弗在2018年的一場暴風雨後來到了紐埃，至今都沒有人知道牠是從哪裡來的，也不知道牠是如何來到這裡的。紐埃商會主席芮伊（Rae Findlay）提到，「我們推測牠應該是自己飛過來的，或者是被暴風雨吹過來的，至於牠的故鄉，可能是紐西蘭、東加或其他太平洋島嶼。」

由於紐埃沒有河流，溪流或是湖泊，特雷弗抵達之後，便一直棲息在路邊的一個水坑內。也許是因為特雷弗是島上唯一的鴨子，當地人相當疼愛牠，經常陪伴、照顧牠，甚至消防員每隔一段時間也會前來檢查水坑的水位，萬一水位過低，就會馬上添滿水。居民也透露，特雷弗很喜歡飛到住戶們的草坪上，這時大夥就會餵給牠豌豆、玉米和燕麥等佳餚。

有些民眾曾向當局要求，要找來另一隻鴨子做特雷弗的伴侶，可惜由於水坑的大小最多只能容納一隻鴨子居住，「相親企劃」只好作罷。不過，特雷弗仍然交了不少「朋友」，像是紐埃的特有鳥類，還有住在牠附近的一隻公雞等。





▲ 特雷弗遭狗襲擊死亡，粉專26日發布了哀悼文。（圖／翻攝自Facebook／Trevor the Duck - Niue）

特雷弗在紐埃的幸福時光十分短暫，牠的粉絲專頁24日突然發出失蹤協尋的通知，到了26日，則向大眾哀痛的告知了牠的死訊，「特雷弗的紐埃旅程悲傷的畫下了尾聲，牠在這段日子贏得了無數當地人和遊客的心, 甚至成為了紐埃觀光的最佳宣傳，不過稍早卻因為遭受一隻狗的襲擊，最後死在了灌木叢裡。現在安息吧， 特雷弗，你是一隻非常酷的鴨子!」

貼文一出，不少民眾也立刻到下方留言哀悼，一起歡送這位帶給他們許多回憶的「最孤獨的鴨子」。