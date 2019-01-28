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「全世界最孤獨的鴨子」遭狗襲擊喪命！紐埃全國心痛哀悼

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▲ 特雷弗因為是紐埃唯一一隻鴨子，深受居民喜愛，甚至還有自己的粉專 。（圖／翻攝自Facebook／Trevor the Duck - Niue）

國際中心／綜合報導

從來沒有任何鴨子棲息的太平洋中南部島國紐埃（Niuē），2018年1月突然冒出了一隻鴨子，由於整座島上並沒有任何牠的同類，因此牠被當地人稱為是「全世界最孤獨的鴨子」。居民們為了讓這位稀客不孤單，幾個月來悉心照顧著牠，將牠取名為「特雷弗」（Trevor），還專門替牠建立了臉書粉絲頁，沒想到特雷弗最近卻不幸被狗咬死，這讓紐埃民眾相當難過，紛紛到他的粉專留言哀悼。

據《BBC》報導，特雷弗在2018年的一場暴風雨後來到了紐埃，至今都沒有人知道牠是從哪裡來的，也不知道牠是如何來到這裡的。紐埃商會主席芮伊（Rae Findlay）提到，「我們推測牠應該是自己飛過來的，或者是被暴風雨吹過來的，至於牠的故鄉，可能是紐西蘭、東加或其他太平洋島嶼。」

由於紐埃沒有河流，溪流或是湖泊，特雷弗抵達之後，便一直棲息在路邊的一個水坑內。也許是因為特雷弗是島上唯一的鴨子，當地人相當疼愛牠，經常陪伴、照顧牠，甚至消防員每隔一段時間也會前來檢查水坑的水位，萬一水位過低，就會馬上添滿水。居民也透露，特雷弗很喜歡飛到住戶們的草坪上，這時大夥就會餵給牠豌豆、玉米和燕麥等佳餚。

有些民眾曾向當局要求，要找來另一隻鴨子做特雷弗的伴侶，可惜由於水坑的大小最多只能容納一隻鴨子居住，「相親企劃」只好作罷。不過，特雷弗仍然交了不少「朋友」，像是紐埃的特有鳥類，還有住在牠附近的一隻公雞等。


▲ 特雷弗遭狗襲擊死亡，粉專26日發布了哀悼文。（圖／翻攝自Facebook／Trevor the Duck - Niue）

特雷弗在紐埃的幸福時光十分短暫，牠的粉絲專頁24日突然發出失蹤協尋的通知，到了26日，則向大眾哀痛的告知了牠的死訊，「特雷弗的紐埃旅程悲傷的畫下了尾聲，牠在這段日子贏得了無數當地人和遊客的心, 甚至成為了紐埃觀光的最佳宣傳，不過稍早卻因為遭受一隻狗的襲擊，最後死在了灌木叢裡。現在安息吧， 特雷弗，你是一隻非常酷的鴨子!」

貼文一出，不少民眾也立刻到下方留言哀悼，一起歡送這位帶給他們許多回憶的「最孤獨的鴨子」。

Trevor the Duck has a new friend!

I've made a new friend. Let me introduce you. The Little Running Bird was a bit stand offish at first but I've turned on the charm and its getting a bit more friendly. Here's a little video of us hanging out together at The Puddle today. The lovely boys filled up The Puddle on Friday and its drying up so quickly. I might have to see if someone has a water tank for me. Bring on the rainy season I say. Sorry, there's been no posts since last week. Trevor the Duck needs to get his ADSL sorted with Telecom Niue. Thanks to all the locals who visited and bought tasty treats over the weekend. You're awesome.

Trevor the Duck - Niue 發佈於 2018年9月25日 星期二

關鍵字： 紐埃Trevor鴨子全世界最孤獨的鴨子

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