超商白狗車禍安樂死！徐文良暴怒「死的真冤枉」：還在消費生命

寵物小組／綜合報導

「根本就是在模糊焦點，自導自演改編成動人故事的劊子手，你還在消費生命孩子，你死得真冤枉啊！」長期關懷流浪動物的徐文良如此痛心地在粉專PO文，表示新竹縣芎林鄉的大白狗小P不應該被安樂死，質疑黃姓救援者根本在消費生命，忘了什麼是救援初衷。黃姓救援者則喊冤，「做了這麼久，我從來沒有草率的去處理過任何的生命。」

徐園長護生園24日晚上收到網友求救訊息，得知在超商徘徊找尋主人的狗狗（叫大白或小P，以下稱為大白），因為車禍送往醫院，間接得知原飼主打算棄養安樂死，網友非常擔心，希望徐大哥可以救救這隻可憐的大白。徐文良救援團隊25日連絡上黃姓救援人，願意無條件接手大白的後續醫療，只見對方回應「謝謝關心，後續我們會處理」，隨後斷了聯繫，徐文良嘗試各種方法，再也連絡不上對方。

徐文良團隊透過網路，才知道大白已經被安樂死！心疼無法順利救回牠，也很納悶為何對方不願意放手、執意執行安樂死。「黃富先生你曾說如果有人願意奉獻心力，你很樂意讓大白有重生的機會，但事實上你沒有給過大白任何機會...。我救了這麼多癱瘓犬，狀況更差的，我從來沒放棄過牠們，至少我們一起努力過。」

▲一名熱心網友特別請假到醫院看大白。

黃姓救援者在救援大白期間，表示牠的身體狀況很不理想，在臉書上寫道，「小P因胸椎骨折，神經斷裂，屬於全癱型，無法自主吃喝，必須靠人工灌食與餵水（櫃檯說的進食就是灌食，一碗飯在面前但是只能用舌頭舔，是不可能吃進東西的），排尿排便全都必須靠人工。」同時也在個人臉書募到2萬8千500元，醫療費共8600元，剩下金額轉入救援基金。

大白事件在動保界越演越烈，很多網友紛紛質疑黃姓救援人根本自導自演，故意包裝成可憐故事，欺騙大家疼愛大白的同情心。非常關心毛孩權益的藝人米可白也在臉書提出5大疑惑點，其中最困惑的是，飼主願意支付醫藥費，醫院也願意免費，為何救援人還在臉書募款，大白的醫藥還有8600元，質疑「其它的錢去了哪裡？」

眼看風波越鬧越大，黃姓救援人31日在臉書回應，表示當天是在騎車，沒有接到電話，並沒有掛徐文良電話之事。由於小P身上有晶片，沒有任何人（包括動保團體）有權去干涉牠的未來。小P家人決定不續養，改成「自行送醫安樂」。他也委屈直呼「做了這麼久，我從來沒有草率的去處理過生命...。」

網友看完後意見兩極，「我認為黃大哥處理大白事件確實有些瑕疵模糊焦點。我認為應該給黃大哥解釋說清楚這中間的過程，而不是兩邊一直在打口水戰！一直模糊焦點，我認為黃大哥確實要出面說清楚而不是不回應！」、「今天如果都沒人願意幫忙這孩子，讓牠安樂好好的走我能夠接受！但徐文良都電話告知，能接手治療了，為什麼直接掛電話草率的快點安樂，我實在不懂這是什麼心態...」；也有人支持著黃姓救援人，「不能因為單一事件而抹煞了黃富這麼多年來對這些毛小孩的付出」、「我們不能因為單一事件而抹煞了一個年輕人對動保的熱情，但是客觀地說，黃富在小p事件的處理上真的有些瑕疵。」

《ETtoday新聞雲》記者有進步採訪徐文良與黃姓當事人，但截稿時間將至，尚未取得黃姓當事人回應。

▲徐文良心疼大白被放棄，難過自己無法成功救到牠，「因緣太差了」。



▲藝人米可白也非常關心這件事。

黃姓救援人的聲明，全文如下：



首先感謝徐文良大哥的關心與用心

對於最近小P的事件，在此發表聲明，讓社會大眾明白事情的原由。

由於小P是通報救援的浪孩，必須進行晶片掃描，經確認是有無主人的浪孩，沒有任何人（包括動保團體）有權利去干涉他的的未來，所以只能盡可能去尋找他的家人，但在找到了他的家人後，得到的答案卻是「不要續養」

為了要讓棄養的飼主被罰，必須按照規定寫寵物拾獲的資料，然後讓主人到案，確定棄養後開罰。

沒料主人到新竹縣防疫所現場後改變決定 不續養，而改決定當下 自行送醫安樂，也早已聯絡好醫院準備到院進行。

小P因胸椎骨折，神經斷裂，屬於全癱型，無法自主吃喝，必須靠人工灌食與餵水（櫃檯說的進食就是灌食，一碗飯在面前但是只能用舌頭舔，是不可能吃進東西的），排尿排便全都必須靠人工。



當天因在騎車當中，沒接到電話，來電也不知道是誰，等回電後才知道是徐園長助理來電告知要狗狗的事情， 並沒有所講的掛您電話之狀況。



會由新竹縣防疫所處置是因為小P有晶片（晶片歸屬於台北市）我只能讓新竹縣防疫所全權去處理（在這之前我已詢問過台北內湖動保處也詢問過台北市動保處該找哪個單位處理）。



因為小P是在新竹縣發現的又有晶片，主人住台北晶片又是歸屬於台北市，所以在和您助理通話中才會簡短的回助理，因為防疫所來電需要先處理…（等後續有任何需要再聯絡、感謝您的關心，先忙了我在騎車）

做了這麼久，我從來沒有草率的去處理過任何的生命，也並非如外界所說的，我也盡我所能的去幫助任何需要協助的浪孩，我能做的只是這樣...。

