ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

超商白狗車禍安樂死！徐文良暴怒「死的真冤枉」：還在消費生命

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲好想回家...白狗原地苦等2年，車禍找回主人卻換來一句：安樂好了。（圖／翻攝自即新聞）

寵物小組／綜合報導

「根本就是在模糊焦點，自導自演改編成動人故事的劊子手，你還在消費生命孩子，你死得真冤枉啊！」長期關懷流浪動物的徐文良如此痛心地在粉專PO文，表示新竹縣芎林鄉的大白狗小P不應該被安樂死，質疑黃姓救援者根本在消費生命，忘了什麼是救援初衷。黃姓救援者則喊冤，「做了這麼久，我從來沒有草率的去處理過任何的生命。」

徐園長護生園24日晚上收到網友求救訊息，得知在超商徘徊找尋主人的狗狗（叫大白或小P，以下稱為大白），因為車禍送往醫院，間接得知原飼主打算棄養安樂死，網友非常擔心，希望徐大哥可以救救這隻可憐的大白。徐文良救援團隊25日連絡上黃姓救援人，願意無條件接手大白的後續醫療，只見對方回應「謝謝關心，後續我們會處理」，隨後斷了聯繫，徐文良嘗試各種方法，再也連絡不上對方。

徐文良團隊透過網路，才知道大白已經被安樂死！心疼無法順利救回牠，也很納悶為何對方不願意放手、執意執行安樂死。「黃富先生你曾說如果有人願意奉獻心力，你很樂意讓大白有重生的機會，但事實上你沒有給過大白任何機會...。我救了這麼多癱瘓犬，狀況更差的，我從來沒放棄過牠們，至少我們一起努力過。」

▲超商白狗車禍安樂死！徐文良暴怒「死的真冤枉」：還在消費生命。（圖／徐文良（徐園長護生園提供）

▲一名熱心網友特別請假到醫院看大白。

黃姓救援者在救援大白期間，表示牠的身體狀況很不理想，在臉書上寫道，「小P因胸椎骨折，神經斷裂，屬於全癱型，無法自主吃喝，必須靠人工灌食與餵水（櫃檯說的進食就是灌食，一碗飯在面前但是只能用舌頭舔，是不可能吃進東西的），排尿排便全都必須靠人工。」同時也在個人臉書募到2萬8千500元，醫療費共8600元，剩下金額轉入救援基金。

大白事件在動保界越演越烈，很多網友紛紛質疑黃姓救援人根本自導自演，故意包裝成可憐故事，欺騙大家疼愛大白的同情心。非常關心毛孩權益的藝人米可白也在臉書提出5大疑惑點，其中最困惑的是，飼主願意支付醫藥費，醫院也願意免費，為何救援人還在臉書募款，大白的醫藥還有8600元，質疑「其它的錢去了哪裡？」

眼看風波越鬧越大，黃姓救援人31日在臉書回應，表示當天是在騎車，沒有接到電話，並沒有掛徐文良電話之事。由於小P身上有晶片，沒有任何人（包括動保團體）有權去干涉牠的未來。小P家人決定不續養，改成「自行送醫安樂」。他也委屈直呼「做了這麼久，我從來沒有草率的去處理過生命...。」

網友看完後意見兩極，「我認為黃大哥處理大白事件確實有些瑕疵模糊焦點。我認為應該給黃大哥解釋說清楚這中間的過程，而不是兩邊一直在打口水戰！一直模糊焦點，我認為黃大哥確實要出面說清楚而不是不回應！」、「今天如果都沒人願意幫忙這孩子，讓牠安樂好好的走我能夠接受！但徐文良都電話告知，能接手治療了，為什麼直接掛電話草率的快點安樂，我實在不懂這是什麼心態...」；也有人支持著黃姓救援人，「不能因為單一事件而抹煞了黃富這麼多年來對這些毛小孩的付出」、「我們不能因為單一事件而抹煞了一個年輕人對動保的熱情，但是客觀地說，黃富在小p事件的處理上真的有些瑕疵。」

《ETtoday新聞雲》記者有進步採訪徐文良與黃姓當事人，但截稿時間將至，尚未取得黃姓當事人回應。

▲超商白狗車禍安樂死！徐文良暴怒「死的真冤枉」：還在消費生命。（圖／徐文良（徐園長護生園提供）

▲徐文良心疼大白被放棄，難過自己無法成功救到牠，「因緣太差了」。

▲超商白狗車禍安樂死！徐文良暴怒「死的真冤枉」：還在消費生命。（圖／徐文良（徐園長護生園提供）

▲藝人米可白也非常關心這件事。

黃姓救援人的聲明，全文如下：

首先感謝徐文良大哥的關心與用心

對於最近小P的事件，在此發表聲明，讓社會大眾明白事情的原由。

由於小P是通報救援的浪孩，必須進行晶片掃描，經確認是有無主人的浪孩，沒有任何人（包括動保團體）有權利去干涉他的的未來，所以只能盡可能去尋找他的家人，但在找到了他的家人後，得到的答案卻是「不要續養」
為了要讓棄養的飼主被罰，必須按照規定寫寵物拾獲的資料，然後讓主人到案，確定棄養後開罰。
沒料主人到新竹縣防疫所現場後改變決定 不續養，而改決定當下 自行送醫安樂，也早已聯絡好醫院準備到院進行。

小P因胸椎骨折，神經斷裂，屬於全癱型，無法自主吃喝，必須靠人工灌食與餵水（櫃檯說的進食就是灌食，一碗飯在面前但是只能用舌頭舔，是不可能吃進東西的），排尿排便全都必須靠人工。

當天因在騎車當中，沒接到電話，來電也不知道是誰，等回電後才知道是徐園長助理來電告知要狗狗的事情， 並沒有所講的掛您電話之狀況。

會由新竹縣防疫所處置是因為小P有晶片（晶片歸屬於台北市）我只能讓新竹縣防疫所全權去處理（在這之前我已詢問過台北內湖動保處也詢問過台北市動保處該找哪個單位處理）。

因為小P是在新竹縣發現的又有晶片，主人住台北晶片又是歸屬於台北市，所以在和您助理通話中才會簡短的回助理，因為防疫所來電需要先處理…（等後續有任何需要再聯絡、感謝您的關心，先忙了我在騎車）

做了這麼久，我從來沒有草率的去處理過任何的生命，也並非如外界所說的，我也盡我所能的去幫助任何需要協助的浪孩，我能做的只是這樣...。

關鍵字： 徐文良流浪狗小P大白安樂死超商

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

債主纏身！「自來貓」凌晨3點敲門　衝懷裡求收編!她眼神死：第6隻了

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

高雄柴柴「撞臉李榮浩」！一句歌詞笑瘋萬人：這張照片..

愛犬託夢有「接班人」！爸爸撿了「新家人」他撫摸秒懂..

陽台驚見狗兒遭吊掛虐待！母親LINE傳真相　她下秒..

幼犬遭潑腐蝕液「五官融化」　安樂死前找回二次狗生「..

奴才慢走不送！柴犬爽躺被窩「睡好睡滿」　爸無奈：心..

月月安檢門「癱瘓躺地」：我不走！　媽哄半天沒轍隊伍..

馬拉松路邊發現「遺棄小狗」狂顫抖　她抱起來猛跑30..

他拿「120CM恐龍」放推車！不理老婆直走收銀台　..

猴媽媽收養浪浪當「親兒子」照顧！　母愛大噴發暖翻一..

柯基幫鄰居「顧門」被叫回家還擺臭臉　媽傻眼：吃飯才..

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94..

狗媽媽「肉身擋車」對人吠叫求援　幼犬遭輾倒臥路邊奄..

債主纏身！「自來貓」凌晨3點敲門　衝懷裡求收編!她..

把拔別賴皮 汪汪:恭喜發財「紅包拿來!」

使出「盲貓拳法」高速揮擊！　喵皇呆萌亂打命中率8...

小胖貓求罐罐雙手合十虔誠拜　 主人吐槽：牠永遠吃不..

不怕水主子+猛男奴才共浴親親　網羞：不知該看貓還看..

貨車火燒車浪浪幼犬臉燙傷！　車主求：送牠去獸醫院我..

新北猴硐貓村驚爆貓瘟！　動保處：若擴散將考慮封村

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94..

新成員佔床睡翻　法鬥哥哥「躺地眼神死」：那是我的床

超商白狗車禍安樂死！徐文良暴怒「死的真冤枉」：還在..

汪兄弟聽甜嗓媽口令「神同步歪頭」　上千網萌翻：很努..

見紅就咬！汪星人春節變年獸抓狂　網友：你忘了給保護..

毛小孩洗香香抽大獎！　過年到東森寵物雲滿888抽現..

軍營撈到極品貓！媽嫌「毛口太多」拒養　一看超高顏值..

半夜溜奴才房拜拜！喵皇雙掌合十「嘴唸咒語」　爸轉頭..

水煮蛋牌博美！　巧手設計師量身打造變身「超萌海豹」

飼主＋毛孩雙重享受！美容SPA打5折　大直ATT過..

自小就是玩伴！　犀牛與狗狗「溫馨頭靠頭」重溫童年時..

「敢報警試試看！」　咖啡情人座坐檯女控老闆性侵遭打..

遭控政府協助複製敏感技術　耿爽：美國只准自己發展

新成員佔床睡翻　法鬥哥哥「躺地眼神死」：那是我的床

人生十年磨一劍　「洪德忠」不惑之年踏入創作路

刮刮樂逢年節買氣旺　2000元就有機會中百萬大獎與..

偵破2019最大宗走私！查扣「海洛因磚242塊」　..

傲慢櫃姐狂跳針！她暴怒嗆「老娘全包」拎袋走人.....

3個月接單數突破6000台　Nissan Kick..

不用淚搶台鐵票！「北花直達客運」要來了　車程3.5..

何時買手機最划算？這份「科學購機指南」讓你買在最低..

寵物動物熱門新聞

高雄柴柴撞臉李榮浩　一句歌詞笑..

愛犬託夢有「接班人」！故事讓網..

陽台驚見狗遭吊掛虐待　母傳真相..

幼犬五官腐蝕　安樂前被領養笑了

奴才慢走不送！柴犬爽躺被窩睡好..

汪選擇性癱瘓　秒懂過安檢＝回家

小狗遭棄　她抱起再跑30km馬..

爸拿恐龍至收銀台　真相讓網羨慕

猴媽媽把浪浪當兒子照顧！　暖翻..

柯基幫鄰「顧門」被叫回家還臭臉

初生汪遭潑強酸毀容　萌臉變鬼見..

犀牛與狗超暖心互動！網讚：太萌

全自動好狗拖？魔性汪搖屁屁黏拖..

公獅偷襲老婆大人　下秒引爆河東..

讀者迴響

熱門新聞

高雄柴柴撞臉李榮浩　一句歌詞笑..

愛犬託夢有「接班人」！故事讓網..

陽台驚見狗遭吊掛虐待　母傳真相..

幼犬五官腐蝕　安樂前被領養笑了

奴才慢走不送！柴犬爽躺被窩睡好..

汪選擇性癱瘓　秒懂過安檢＝回家

小狗遭棄　她抱起再跑30km馬..

爸拿恐龍至收銀台　真相讓網羨慕

猴媽媽把浪浪當兒子照顧！　暖翻..

柯基幫鄰「顧門」被叫回家還臭臉

初生汪遭潑強酸毀容　萌臉變鬼見..

犀牛與狗超暖心互動！網讚：太萌

全自動好狗拖？魔性汪搖屁屁黏拖..

公獅偷襲老婆大人　下秒引爆河東..

等爸爸買早餐！大狗回頭認錯機車

最新影片

更多

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

狗媽媽「肉身擋車」對人吠叫求援　幼犬遭輾倒臥路邊奄奄一息...

債主纏身！「自來貓」凌晨3點敲門　衝懷裡求收編!她眼神死：第6隻了

把拔別賴皮 汪汪:恭喜發財「紅包拿來!」

使出「盲貓拳法」高速揮擊！　喵皇呆萌亂打命中率8.7%

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面