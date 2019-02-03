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主人帶新窩回家…小白汪「跳上床」樂歪：不用跟我擠了

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▲▼主人帶新窩回家…小白汪「跳上床」樂歪：不用跟我擠了（圖／奶茶姐姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

▲奶茶：耶！整個床都是我的囉～（圖／奶茶姐姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

白色米克斯「奶茶」看見主人在紙箱裡面鋪上軟綿綿的被子，好像在佈置「新窩」，卻一副事不關己的樣子，一如往常跳上床，愜意躺在那兒享受，「完全無視」的舉動讓姐姐開玩笑配上對白，「主人今天去COSTCO帶了自己的窩回來，我終於不用再分一小部分的床給她了！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲▼主人帶新窩回家…小白汪「跳上床」樂歪：不用跟我擠了（圖／奶茶姐姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲奶茶最喜歡壓著被子睡覺。

▲▼主人帶新窩回家…小白汪「跳上床」樂歪：不用跟我擠了（圖／奶茶姐姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲奶茶：好吧～就留一半給姐姐睡吧～

姐姐接受《ETtoday寵物雲》的採訪時說到，其實平常都跟狗狗一起睡覺，但是前幾天逛街時，突然想起許多飼主推薦「COSTCO紙箱」是最佳狗窩，便心血來潮玩起DIY，「我佈置完成後，坐進去示範給奶茶看，結果這傢伙連理都不理，直接跳上床。」她提到，汪汪很喜歡壓在被子上面睡覺，「為了不要打擾，我只能拉著僅剩的一小塊布來蓋身體……。」

▲▼主人帶新窩回家…小白汪「跳上床」樂歪：不用跟我擠了（圖／奶茶姐姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲奶茶有「貓魂」，很喜歡喝人類杯子裡面的水。

姐姐形容奶茶是隻「宅狗」，不愛出門散步，但在家中活力十足，「就算自己的碗裝得滿滿，還是喜歡喝馬克杯裡面的水。」她總覺得汪汪「自以為是人」，「我們家人對待寵物沒什麼禁忌，看見這孩子的模樣就覺得好可愛、好好笑。」

▲▼主人帶新窩回家…小白汪「跳上床」樂歪：不用跟我擠了（圖／奶茶姐姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲媽媽和姐姐2年前透過建國花市「魏媽媽」將圓圓胖胖的奶茶領養回家。

這則「角色對調」的逗趣照片被分享到臉書社團「米克斯傳奇」後，讓許多網友產生共鳴，紛紛留言，「一人一個，很公平！」、「不是主人，是奴才啦～」、「『我的主人』是床上那隻嗎？」、「主人真乖，要好好珍惜新床喔！」、「主人的新床好可愛」、「真是好辦法～」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 米克斯COSTCO

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