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柯基望大海「空中漫步」小短腿向前擺動　網笑：暖身前準備

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汪：是我最愛的大海！（影／網友蕭晨欣授權提供，下同）

 實習記者劉芊妤／採訪報導

水中蛟汪！柯基「妞妞」這天和家人去散步時，剛好瞥見旁邊蔚藍的大海，結果就出現游泳的姿勢，小短腿還奮力地在空中揮舞，就好像身在水中一樣，但遠離海邊就會立刻停止動作，讓飼主蕭晨欣笑說，「狗界的費爾普斯非你莫屬！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲柯基妞妞。（圖／網友蕭晨欣授權提供）

▲汪：放我下來！我想去水中游泳。

馬麻說，「每當妞妞看到看到海的時候，然後只要把牠抱起來，就會呈現游泳的動作。」影片中可以看到，妞妞和海隔著遙遠的距離，但牠卻興奮地在空中漫步，手腳也拼命地向前擺動，標準的狗爬式，就像經驗老道的高手；但只要讓視線離開海邊，牠就會馬上停止游泳姿勢，還一臉落寞地望向遠方，逗趣的表情讓家人覺得既好笑又可愛！

▲柯基妞妞。（圖／網友蕭晨欣授權提供）

汪：一臉享受的在空中漫步。

影片上傳到臉書社團「柯基會社」許多網友被汪汪可愛的模樣給笑翻，紛紛在底下留言表示，「暖身一下你懂的」、「牠看到水想下去游泳啦！」、「汪心想，沒看過這麼大的游泳池，想趕緊下去」、「真的是太可愛了！」、「好妙啊！」、「他心裡應該在想什麼時候可以下去」、「牠內心的小劇場：放我下去！讓我奔向自由的大海」、「汪兒汪兒水中游」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲柯基妞妞。（圖／網友蕭晨欣授權提供）

▲柯基妞妞和臘腸狗「呆寶」。

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關鍵字： 柯基游泳空中漫步

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