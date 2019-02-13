哥哥限定！喵皇雙手踏柴嘴邊肉　高規格「馬殺雞」服務





▲貓皇雙手踏踏幫柴哥哥按摩。（圖／翻攝自Instagram@shibainu.gaku）

寵物小組／綜合報導

「柴大哥～這個力道可以嗎？」日本喵皇「寅次郎」和柴犬哥哥「岳(Gaku)」超要好，這天弟弟熟練地在汪的嘴邊肉上「馬殺雞」，哥哥則是一臉享受地接受踏踏服務，幸福的畫面被飼主拍下，並上傳至Instagram@shibainu.gaku，讓網友們超羨慕這對犬貓的好感情！

在 Instagram 查看這則貼文 Kazumi-Gakumama（@shibainu.gaku）分享的貼文 於 PDT 2018 年 10月 月 11 日 下午 9:54 張貼

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從影片中可以看到，寅次郎正在對哥哥進行「踏踏」服務，不斷地替柴的嘴邊肉馬殺雞，見哥哥睜開眼睛後立刻停下，像是在問「這個力道可以嗎？」，接著繼續專屬按摩服務。而疼愛寅次郎的岳就算被吵醒，也沒有對弟弟生氣，還溫柔地往貓身上靠，兄弟倆緊貼一起的幸福互動，讓人超級羨慕，也有網友開玩笑稱，「柴犬就是一隻大貓！」

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飼主時常在Instagram@shibainu.gaku貼出家中毛孩的日常生活，岳跟寅次郎常常靠在一起睡覺，甚至柴柴會將貓咪擁在懷中，抱著入睡的模樣超級甜蜜。寅次郎偶爾會在哥哥懷中蹭來蹭去，岳則會馬上幫弟弟舔舔毛安撫，看起來就像是熱戀中的情侶，閃瞎眾人眼睛。

在 Instagram 查看這則貼文 Kazumi-Gakumama（@shibainu.gaku）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 8 日 上午 5:15 張貼

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