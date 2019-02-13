靈鼻掃描2選1！月月開心大嗑肉條　下秒爸「解鎖紅包」牠看傻

▲爸爸拿著紅包和肉條給愛犬選擇。（圖／翻攝自抖音APP用戶「哈K」）

寵物小組／綜合報導

雖然狗狗的嗅覺是一等一的靈敏，但哈士奇似乎是個例外。網路上最近瘋傳一則抖音APP用戶「哈K」的影片，內容是有位飼主這天將「有份量」的紅包和肉條，雙手拿在愛犬面前選擇，結果哈士奇立刻就咬走肉條，開心的狂嗑，但最後當牠看到紅包裡的內容物時，整個大傻眼！

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曾姓網友11日在臉書寵物社團《有點毛毛的》轉貼這段視頻並註解，「撿屎的，還大過年的，你的良心都不會痛嗎？」畫面中，主人拿著紅包和肉條給狗狗選擇，結果貪吃的哈士奇聞都沒聞，立刻選擇了主人左手的肉條；即使聽到主人再三提醒「確定要這個？」牠仍果斷的決定咬走肉條，放棄紅包。

正當哈士奇吃的正開心時，爸拔突然將紅包袋的內容物倒了出來，結果裝在裡面的居然是多了好幾倍的肉條！哈士奇吃到一半時突然瞄到剛錯失的紅包，立刻抬起頭露出一副傻眼又委屈的表情。最後不知道是不是生氣了，就算看到主人把「紅包肉條」放在面前，牠也依舊不吃且裝著哀怨的眼神看著鏡頭。

▲哈士奇秒選肉條。（圖／翻攝自抖音APP用戶「哈K」）



▲沒想到紅包袋裡更多肉條......。（圖／翻攝自抖音APP用戶「哈K」）



這段可愛又逗趣的影片陸續被網友們轉載到各個寵物社團，許多人看完都在底下紛紛留言表示，「哈哈哈！趕快試試我家寶貝的反應」、「欺負人家單純」、「這什麼反應啦XDD」、「壞爸爸」、「下回主人回到家一定會有驚喜的」、「不要輕易惹拆家大隊隊長」、「看到那張臉忍不住笑出聲」。

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