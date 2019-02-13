液態貓滑壘進紙箱！　「身體繞成ㄇ」問號臉抬頭：進不去？

▲喵：怎麼進不去了呀？（圖／翻攝自推特帳號＠flower69，下同）

寵物小組／綜合報導

貓咪的身體像是水做的，任何形狀的紙箱都能輕鬆適應！日本有名貓奴分享一段逗趣的影片，內容中的橘貓看到貓奴網購的產品，迫不及待滑壘要睡進附贈紙箱，但牠沒注意到的是，這個包裹根本還沒開封，身體變成ㄇ字型「流過箱子」，抬頭露出疑惑的表情，瞬間笑翻一票網友。

推特用戶＠flower69日前分享這段影片並寫道，「你想要進入這個紙箱嗎～」畫面中，一隻橘貓看到紙箱就興奮的衝上前，把手伸直從側邊預備滑壘，臉直接跟紙箱面對面親吻，由左至右平行「流過去」，試圖想躲進狹小的空間，但來來回回磨蹭好幾次，門口被膠帶黏住根本打不開，讓牠露出滿臉問號，彷彿在問，「奇怪～怎麼進不去？」最後綜藝摔便默默的走掉，畫面相當可愛。

▲推主家的貓咪對紙箱情有獨鍾。



臉書粉絲專頁「這時候只要笑就可以了」也轉分享影片，許多網友看完紛紛留言笑說，「沒進入箱子就先成為液體」、「看來這紙箱防水」、「好幽默的滑壘姿勢XDD」、「貓貓的紙箱剋星：膠帶」、「堅持用液態進攻欸」、「防貓的箱子」、「我玩遊戲卡關也都這樣」、「默默的重播20遍」、「重新定義貓咪的單位：一坨？」、「門怎麼沒打開」。