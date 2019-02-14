40隻鴨肉毒桿菌中毒溺死　澳洲動物學家：餵食麵包會汙染水質

More than 40 dead ducks have been collected in a children's playground, and experts believe the main toxin in botox is to blame. https://t.co/oBKK4wW4t2 pic.twitter.com/kfYAxyPILy — World Health News (@WorldHealthNews) 2019年2月14日

國際中心／綜合報導

澳洲維多利亞省西南部一座兒童遊樂場驚見40多具鴨子屍體，當局未能確認死因，環保部門和墨爾本水公司的化驗報告也還未公布，野生動物學家推測，可能是鳥類的肉毒桿菌感染致死。華南埠（Warrambool）野生動物照護志工表示，場面相當「令人心碎」，一大群鴨子勉強將頭部維持在水面上，有的只能將雙翅拖在地上。

根據澳洲ABC新聞報導，維多利亞省野生動物組織（Wildlife Victoria）已發布關於鳥類肉毒桿菌中毒的警告，首席執行官戴維森（Megan Davison）表示，肉毒桿菌被認定是世界上毒性最大的物質之一，「任何類似的情況，都會發生多起死亡事件並敲響警鐘。」

▲維多利亞省夏季氣溫偏高，溫暖的滯水容易孳生細菌。（圖／免費圖庫Wikipedia）

華南埠（Warrambool）野生動物照護志工康普勒斯（Alexis Creed-Sycopoulis）說，「典型的症狀顯示，這就是鳥類肉毒桿菌中毒，導致鴨子癱瘓。牠們無法抬起脖子，因而溺水死亡。」

維多利亞省夏季氣溫偏高，溫暖的滯水容易孳生細菌，且民眾丟麵包餵食鴨子的行為，也可能造成疫情加劇，斯康普勒斯表示，「餵鴨子麵包不只對牠們有害，也會汙染水質。」