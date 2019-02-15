10年來第6隻！美墨邊界拍到罕見「虎貓」...圍牆成棲地最大威脅

▲美國野生虎貓（Ocelot）。（圖／翻攝自YouTube／Conservation CATalyst）



國際中心／綜合報導

美墨邊境築牆的問題，在美國國會吵得不可開交。就在此時，野生動物保護組織在亞利桑那州靠近邊界地區，捕捉到極度罕見的「虎貓」（ocelot）身影。專家開心之餘，也擔心若真的蓋起邊界圍牆，會威脅虎貓的棲息地，將這些稀有動物逼向絕種危機。

▲美國野生虎貓（Ocelot）。（圖／翻攝自YouTube／Conservation CATalyst）



野生動物保護組織「Conservation CATalyst」10日在網路上公布一段影片，影片中有隻綽號為Lil Jefe的虎貓出現在鏡頭前，低頭喝了小溪裡的水後，開始慢慢移動，觀察四周的環境。專家指出，因為盜獵與棲息地遭侵襲，美國境內已經許久未見到野生虎貓，亞利桑那州自2009年以來，只曾見過5隻虎貓的身影，現在也是這些稀有貓科動物保育的至關時刻。

美國野生虎貓在1950年代，由於獨特的毛皮遭到獵捕，數量急速下降。1970年代開始，虎貓開始受到瀕危物種法案的保護，數量逐漸開始回升，近年由於工業開發與興建高速公路，虎貓的棲息地遭到大量破壞。Conservation CATalyst表示，越來越多的邊境干擾與障礙，如邊境圍牆，就是對這群虎貓最直接的威脅。