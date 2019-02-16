牛蛙、鱉、泥鰍放生濕地公園　邊誦經邊直播「做功德」

▲女子在水邊誦經直播。（圖／何姓網友提供）



寵物小組／綜合報導

高雄何姓網友和家人到林園海洋溼地公園遊玩，卻發現一名女子在溼地放生青蛙、泥鰍、鱉等動物，一邊念經一邊開直播要「迴向給觀眾」，他馬上制止「這是鹹水他們會死掉！」，但對方不段爭執是在「做功德」，最後才悻悻然收拾動物走人。

何姓網友春節假期與家人到林園海洋濕地公園，卻看到一名粉衣女子蹲在水邊，旁邊還有好幾個塑膠袋，他在臉書上寫出過程，呼籲杜絕這種行為。他說是家人先見到這一幕，粉衣女子邊開直播邊放生，把青蛙、泥鰍、鱉等動物倒進水裡，一邊說著「把放生功德迴向給大眾，有看到的觀眾有福氣喔！」，家人阻止並告知這是鹹水。

直到何姓網友上完廁所，女子還對在水邊念經，他拍照後直接勸阻，「你不能放在這，這些青蛙、泥鰍、鱉會死掉！」，對方卻一直跳針回應「這不是淡水的嗎？」，他也直指，「這是水筆仔，海水的看不懂嗎？你放生的牛蛙是會破壞生態的外來種，你不知道嗎？」，最後他直接告訴對方，「如果這些牛蛙能活下來，你就是殺死這些魚的兇手。」

何姓網友表示，放生女子不斷鬼打牆說「這不是淡水嗎？」，僵持了一下後來有路人甲和女子一起收拾動物，「我看著放生女騎車走了。」

▲澎湖海龜救傷野放。（圖／澎湖縣政府）



有些宗教以「放生」做功德，然而收購動物恣意放生的行為，不但是「放死」，還可能破壞生態，事實上目前已有宗教團體和教育研究單位合作，參與救傷海龜的放生，以安全的方式讓動物回家，也達到宗教需求，或許是較可行的方式。

2015年新北市動保處也曾接獲通報，有宗教團體在新店放生10000斤鯉魚，信眾嘴裡唸著「阿彌陀佛」，然而一袋袋魚下水卻一一翻肚，畫面相當慘烈。

▼鯉魚溜滑梯下水全翻肚。（圖／新北市動保處提供）

