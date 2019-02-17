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狂犬病5年間漸北移 　花蓮光復鄉捉到鼬獾呈陽性反應

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▲數據顯示狂犬病例這5年間逐漸北移，加上民眾主動通報積極，花蓮案例也有增加。（圖／記者王兆麟翻攝，資料照片，下同）

數據顯示狂犬病例這5年間逐漸北移，加上民眾主動通報積極，花蓮案例也有增加。（圖／記者王兆麟翻攝，資料照片，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮光復鄉大安村長徐振雄1月在住處發現一隻鼬獾，經與鄰居合力捕獲送檢狂犬病呈陽性；花蓮縣動植物防疫所呼籲民眾遵守「2不1要」避免狂犬病在人畜間傳播。

農曆年前徐振雄家中有1隻鼬獾闖入，還在他女兒的腳邊磨蹭，他出聲嚇阻，並驅趕到屋外。當時怕鼬獾會傷害到村民，與左右鄰居合力捕捉，最後將牠放入捕鼠器鐵籠內，並由光復消防分隊帶著往前防疫所檢驗是否有狂犬病陽性反應。

日前防疫所化驗結果出爐，該鼬獾狂犬病呈陽性反應，換句話說，若是民眾或是犬類被那隻鼬獾咬到，將會受到狂犬病的感染，感染狂犬病者，必須要打狂犬病疫苗才能解毒。 根據農委會動植物防疫檢疫局資料，去年共檢驗出110起鼬獾感染狂犬病案例，花蓮就有52起，占近5成。

▲數據顯示狂犬病例這5年間逐漸北移，加上民眾主動通報積極，花蓮案例也有增加。（圖／記者王兆麟翻攝，資料照片，下同）

遵守「二不一要」，不要棄養寵物、不要接觸及捕捉野生動物、要每年帶家中犬貓及人工飼養食肉目動物施打狂犬病疫苗，可避免狂犬病在人畜間傳播。

今年1月1日至31日共接獲通報74例動物狂犬病監測檢驗結果，其中6例鼬獾為陽性，分別位於花蓮縣光復鄉3例、花蓮縣壽豐鄉、南投縣鹿谷鄉及屏東縣恆春鎮各1例，總計案例發生地區為9縣市84鄉鎮。

有人說，在光復抓到的鼬獾都有狂犬病，徐振雄表示，若發現鼬獾，要請有關單位處理，千萬別擅自捕捉，以免被咬到感染狂犬病，若抓到鼬獾，請通知防疫所帶回化驗。

花蓮縣動植物防疫所動物防疫股長林國棟說，民國102年鼬獾狂犬病例台東達高峰，數據顯示這5年間逐漸北移，加上民眾主動通報積極，花蓮案例也增加；不過花蓮辦理犬貓狂犬病疫苗免費預防注射率達7成，民眾無須過於恐慌。

▲數據顯示狂犬病例這5年間逐漸北移，加上民眾主動通報積極，花蓮案例也有增加。（圖／記者王兆麟翻攝，資料照片，下同）

花蓮辦理犬貓狂犬病疫苗免費預防注射率達7成，民眾無須過於恐慌。

他再次呼籲民眾遵守「二不一要」，不要棄養寵物、不要接觸及捕捉野生動物、要每年帶家中犬貓及人工飼養食肉目動物施打狂犬病疫苗，即可避免狂犬病在人畜間傳播；違者可處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

民眾如不慎遭野生動物或流浪犬貓抓咬傷，請以肥皂及大量清水沖洗傷口15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒後儘速就醫，並通報所在地公所或動物防疫機關處置。

關鍵字： 狂犬病北移光復鄉鼬獾棄養

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