日本獼猴抱團取暖抵抗嚴寒　300隻依偎變成一球球「雪猴糰子」

實習記者陳安榆／綜合報導

冬天就是要貼貼才溫暖！日本香川縣「銚子溪自然動物園－猿之國」餵養了將近300隻的日本獼猴，寒冬來襲，猴子們紛紛蜷縮在一起，大約10隻會成一個集合，從遠處看彷彿就像一球球的「糰子」，可愛的模樣吸引不少遊客紛紛朝聖。

▲蜷縮在一起的「雪猴糰子」。（圖／翻攝自X／@osarunokuni_dan）



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園方在X@osarunokuni_dan中提到，當氣溫變低時就是「雪猴糰子」的季節，每群可達50隻，白天時猴子們會分散開來曬太陽，如果剛好有烏雲，或著是開始日落，牠們就會慢慢開始聚集在一起，一群一群取暖。

▲氣溫越低，猴子群聚就會越多。（圖／翻攝自X／@osarunokuni_dan）



官網中指出，猴子仍有野性禁止碰觸，也不要直視猴子雙眼，此外猴子好奇心很強，會很容易就被物品所吸引，故避免攜帶貴重物品，以免被猴子搶走。