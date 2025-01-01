日本獼猴抱團取暖抵抗嚴寒　300隻依偎變成一球球「雪猴糰子」

猿団子の季節がやってきました☺️大きな猿団子は太陽が隠れている寒い日によく見ることができます????暖かい格好でお越しください????✨#小豆島 #銚子渓お猿の国 #ニホンザル#猿団子 #冬の風物詩 pic.twitter.com/F0rmsJgJyM— 小豆島 銚子渓お猿の国 スタッフ募集中‼︎‼︎ (@osarunokuni_dan) December 18, 2022
實習記者陳安榆／綜合報導
冬天就是要貼貼才溫暖！日本香川縣「銚子溪自然動物園－猿之國」餵養了將近300隻的日本獼猴，寒冬來襲，猴子們紛紛蜷縮在一起，大約10隻會成一個集合，從遠處看彷彿就像一球球的「糰子」，可愛的模樣吸引不少遊客紛紛朝聖。
▲蜷縮在一起的「雪猴糰子」。（圖／翻攝自X／@osarunokuni_dan）
園方在X@osarunokuni_dan中提到，當氣溫變低時就是「雪猴糰子」的季節，每群可達50隻，白天時猴子們會分散開來曬太陽，如果剛好有烏雲，或著是開始日落，牠們就會慢慢開始聚集在一起，一群一群取暖。
▲氣溫越低，猴子群聚就會越多。（圖／翻攝自X／@osarunokuni_dan）
官網中指出，猴子仍有野性禁止碰觸，也不要直視猴子雙眼，此外猴子好奇心很強，會很容易就被物品所吸引，故避免攜帶貴重物品，以免被猴子搶走。
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