爸揹13公斤汪兒子下山　隔天腰酸背痛卻笑回：甜蜜負荷

▲最甜蜜的負荷！（圖／網友Shu-yun Chuang授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

爸拔最好了！米克斯「阿里山」喜歡跟著家人到後山散步，由於幾天前不小心弄傷了腳，所以行走起來稍有不便，爸爸心疼，乾脆揹著13公斤的愛犬下山。爸爸說，隔天雖然腰酸背痛，但看到愛犬的傻笑，「沒關係～反正是甜蜜的負擔！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲阿里山：有爸的孩子像個寶。

馬麻接受《ETtoday寵物雲》採訪時說，「阿里山前腳不小心受傷，上山沒有問題但下山就有點吃力，所以爸拔主動提議要揹牠下山。」照片中可見，阿里山坐在特製的籃子裡，雙手還搭在爸拔強壯的肩膀上，一臉悠然自得的模樣，彷彿是說，「本大王才有的待遇」隔天爸拔雖然腰酸背痛，卻什麼也沒說，只貼了幾張痠痛貼布，就跑去關心阿里山的腳傷，馬麻看到這景象就笑著說，「狗奴無誤！」

▲爸拔揹著前腳受傷的阿里山下山。

照片上傳到臉書社團「有點毛毛的」吸引2000多人按讚，大家紛紛在底下留言，「幸福有你」、「幸福的孩子」、「山大王耶」、「覺得兩個長得好像喔！」「好有愛的主人」、「 真是太太太幸福了」、「真愛無誤！」、「下山會不會換爸爸腰受傷哈哈。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲阿里山很常跟爸拔一起去爬山。



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