ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

「1點＝1元」東森寵物點來啦　幫毛小孩採購滿百享1%回饋！

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲東森寵物點。（圖／ETtoday）

▲東森寵物雲點數回饋。（圖／ETtoday）

寵物小組／綜合報導

東森寵物點來啦！東森寵物雲商店送你消費回饋，3月1日起至東森寵物雲消費，滿100元就可以獲得「東森寵物點」1點，1點等同現金1元，買越多送越多喔！

▼超多商品等你來挖寶。（圖／記者李毓康攝）

請繼續往下閱讀...

▲▼東森寵物雲商店開幕公益記者會,現場人潮。（圖／記者李毓康攝）

【我要如何獲得東森寵物點？】
首先請您加入「東森寵物雲」會員，之後只要到指定門市（不包含百貨公司專櫃）購買任何商品或服務，滿100元可獲得1點；滿200元2點，依此類推。

【點數要怎麼用？現場買就可以現場折嗎?】
東森寵物點1點可以折抵現金1元（不包含百貨公司專櫃），不過發放需要一些作業時間，沒有辦法當次消費就使用，另外可使用項目不包括：寵物美容服務、住宿服務、水族保養服務以及促銷、團購商品。

【點數一直不用會過期嗎？可不可以轉給其他人？】
獲得的東森寵物點統一會在每年3月1日更新，例如2019年3月1日獲得的點數，和2020年2月28日獲得的點數，都會在2020年3月1日更新，未使用完畢的點數都會失效，而點數只限本人能使用喔！

▼超萌毛毛店長跟你打招呼。（圖／記者吳鎮良攝、竹東門市提供）

店犬貴賓一天吃一餐！8年體重逼近10公斤。（圖／記者吳鎮良攝）

臭臉喵店長窩寶座「緊盯」6員工。（圖／《ETtoday東森寵物雲商店-竹東門市》授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

東森寵物雲提供毛小孩「食、衣、住、行」全方面的服務，除了有各式各樣的寵物食品、生活用品，還提供精油按摩、SPA舒壓、皮毛健康管理、住宿及水族保養等服務，邀請各位爸爸媽媽帶著毛小孩一起到店裡體驗喔！

▼寵物美容讓毛小孩健康又美麗。（圖／記者李毓康攝）

▲▼飼主＋毛孩雙重享受！美容SPA打5折　大直ATT過年剁手價曝光。（圖／東森寵物雲大直ATT概念館提供）

客服電話：「東森寵物雲」 客服（聯絡電話： 0800 -229 -911 ，服務時間為週一 至週五 9：00 -18 ：00 ）

關鍵字： ET Pet東森寵物雲商店點數集點

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

藍眼小肉球6個月成喜感汪「清純→老油條」　爸嘆：回不去了

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

黑貓強闖英超足球場「炫技」…球員笑到踢不下去　全場..

直擊被雪活埋瞬間…英勇汪挖雪救人　萌臉搶先探洞裡：..

子彈級殺手！海邊釣到奇怪龍蝦　帶回家養竟「敲爆魚缸..

自PO幼女虐貓影片...上千人譙翻「教育失敗」　刺..

超巨兔比吉娃娃還大隻　當保母幫顧寶寶…一哭馬上通知..

5隻奶貓不尿尿…母愛基各舔一下就搞定　轉頭瞄主人：..

毛孩看膩廁所秀！「眾狗保護→獨自奮戰」媽嘆：還我忠..

影／高雄正妹深夜衝馬路救「抹布狗」　掏整疊百元鈔惹..

野營沒搭帳篷！他半夜突感「好溫暖」　下秒景象嚇壞眾..

爸染頭髮失手「滴到白柴頭上」洗不掉　網笑：染成黑柴

美貓表情崩壞...單邊嘴角向上抽動　奴才：牠天天對..

6個月法鬥猴急獻出「第1次」　喵哥嚇傻「急跳紙箱」..

罐罐大盜蹲馬步奮力扳冰箱！　馬麻安全鎖神器出招完美..

聖上忘情狂舔彌勒佛大肚 網友：難怪祂笑成這樣XD

「你好吵喔！」毛孩止不住的碎念　馬麻都崩潰

正妹飼主打包「爛毛」生物回家 4個月後…奇蹟變身絕..

柴「狼嚎式」仰天和聲垃圾車　破音菸酒嗓網笑：來顆喉..

見店貓蹭過來以為被臨幸　下秒見「屁股一縮」客人筆電..

「賞我加班罐罐！」白天上班晚上應酬 　帶金：吃不消

雪橇犬怕電扶梯...腿軟不敢上去 爸男友力MAX「..

動物園「穿山甲列車」3節車廂坐滿滿　每趟只要銅版價..

代理媽每2HR餵巴掌大白鼻心寶寶　看牠「上學」捨不..

被雨打到瞇瞇眼也要散步！　柴犬耍賴不走…任性成「花..

睡覺時間到！聖上1秒塞進奴才大腿間　媚眼勾人：把拔..

浪汪龍骨斷裂！跨年夜倒臥排泄物中　徐文良趕來救援：..

「1點＝1元」東森寵物點來啦　幫毛小孩採購滿百享1..

「趴靈柩照」感動27萬人！　老布希愛犬穿迷彩服接下..

四川工作收編體弱米克斯　9個月後躍升絕世「傻白甜」

垃圾桶蓋卡喵脖　轉頭秒變「全罩安全帽」世界一片黑暗

毛孩看膩廁所秀！「眾狗保護→獨自奮戰」媽嘆：還我忠..

沈月P圖被抓包「手機變成波浪型」　網曝「殘酷真實照..

梁赫群小學翻爸媽櫃子偷看A片　趙正平譙：不要聊劇情

猿鷹戰／李茲首戰小試身手　猿提醒台灣投手丘不優

施華洛世奇聯名《玩具總動員》超可愛！胡迪、三眼怪都..

連假次日「8路段爆塞」！　國5高乘載解除...下午..

新來的被欺負！太子勸架遭嗆「別人的事別管」　下秒霸..

嫦娥四號今晨自主喚醒！　展開第三月晝後續工作

動物園「穿山甲列車」3節車廂坐滿滿　每趟只要銅版價..

代理媽每2HR餵巴掌大白鼻心寶寶　看牠「上學」捨不..

柯文哲批政府沒信用　監獄不關「犯法者」而是關「沒辦..

寵物動物熱門新聞

黑貓闖英超炫技　球員笑到踢不下..

直擊被雪活埋瞬間　英勇汪挖雪救..

海邊釣到奇怪龍蝦　帶回家養超悲..

女童拉尾拖橘貓　刺青爸道歉了！

超巨兔保母顧寶寶　一哭馬上通知..

5隻奶貓不尿尿　母愛基各舔一下..

媽上廁所「眾狗保護→獨自奮戰」

高雄正妹深夜衝馬路救「抹布狗」..

野營半夜突感溫暖　他睜眼嚇一跳

爸染頭髮「滴到白柴頭上」洗不掉

阿公怕汪幫顧寶寶太累「馬殺雞服..

狗的報恩！主婦汪半夜叼回一袋生..

奴才快回家！2汪連撥16通「9..

月貴妃將答應甩下　快步爬上龍床

讀者迴響

熱門新聞

黑貓闖英超炫技　球員笑到踢不下..

直擊被雪活埋瞬間　英勇汪挖雪救..

海邊釣到奇怪龍蝦　帶回家養超悲..

女童拉尾拖橘貓　刺青爸道歉了！

超巨兔保母顧寶寶　一哭馬上通知..

5隻奶貓不尿尿　母愛基各舔一下..

媽上廁所「眾狗保護→獨自奮戰」

高雄正妹深夜衝馬路救「抹布狗」..

野營半夜突感溫暖　他睜眼嚇一跳

爸染頭髮「滴到白柴頭上」洗不掉

阿公怕汪幫顧寶寶太累「馬殺雞服..

狗的報恩！主婦汪半夜叼回一袋生..

奴才快回家！2汪連撥16通「9..

月貴妃將答應甩下　快步爬上龍床

狼犬遭棄焦慮　天天打翻水盆討摸

最新影片

更多

美貓表情崩壞...單邊嘴角向上抽動　奴才：牠天天對我擺這張嘲諷臉！

6個月法鬥猴急獻出「第1次」　喵哥嚇傻「急跳紙箱」逃開

罐罐大盜蹲馬步奮力扳冰箱！　馬麻安全鎖神器出招完美封鎖

聖上忘情狂舔彌勒佛大肚 網友：難怪祂笑成這樣XD

「你好吵喔！」毛孩止不住的碎念　馬麻都崩潰

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面