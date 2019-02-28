ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

影／狼犬遭棄好焦慮　天天「打翻水盆」撒嬌討摸：有人愛我嗎

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

實習記者陳靜／採訪報導

曾經被疼愛過的毛孩，要怎麼接受自己突然沒了家人？板橋動物之家裡有隻比利時狼犬「小狼」遭到棄養後，在收容所內一直呈現焦慮狀態，只要沒事就會不斷啃食犬舍裡的跳台與盆子，還常常把喝水的水盆打翻，不過其實牠是個非常親人的孩子，努力表達出需要人類陪伴的模樣，讓志工看了都好心疼。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲比利時狼犬被棄養，焦慮打翻水盆。（圖／板橋動物之家提供）

▲親人愛撒嬌的比利時狼犬被棄養。（圖／板橋動物之家提供，下同）

請繼續往下閱讀...

在去年12月31那天，人們想著要到哪裡慶祝跨年吃大餐，但小狼卻在這天沒有了家，牠被棄養在板橋收容所，聰明的牠聽得懂基本指令也非常親人，只要看到志工就會笑著討摸摸撒嬌，努力地向人們示好，因此所內的志工都非常喜歡牠，不過至今已經將近3個月，牠卻依然不適應收容所的環境。

▲比利時狼犬被棄養，焦慮打翻水盆。（圖／板橋動物之家提供）

▲焦慮的小狼只要獨自在犬舍內，就會開始啃咬金屬跳台、飼料盆。

▲比利時狼犬被棄養，焦慮打翻水盆。（圖／板橋動物之家提供）

▲牠也常常將水盆打翻，導致自己沒有水喝。

▲比利時狼犬被棄養，焦慮打翻水盆。（圖／板橋動物之家提供）

▲不過小狼只要看到人，就會開心地笑著示好。

小狼只要自己待在犬舍內，牠就會開始啃咬金屬跳台、飼料盆，甚至將喝水的水盆打翻，這讓志工們非常擔心，因為打翻了就會沒水喝，但是裝了又會馬上被打翻，而小狼的身體狀況也每況愈下，日漸消瘦，仔細看牠的牙齒，也幾乎都被磨平。

或許是因為曾經被疼愛過的關係，小狼就算受傷了仍然非常愛撒嬌，一刻都無法離開人類，總是沒有安全感地希望有人能一直陪在牠身邊，讓志工們心疼不已，也期許能夠早日幫小狼找到一個家，找到一個無論牠怎麼樣，都會愛牠一輩子的家、一個讓牠的愛不再流浪的家。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲比利時狼犬被棄養，焦慮打翻水盆。（圖／板橋動物之家提供）

▲志工們都非常心疼小狼。

▲比利時狼犬被棄養，焦慮打翻水盆。（圖／板橋動物之家提供）

▲小狼：有人想要給我一個家嗎？

▼更多精彩影音

關鍵字： 比利時狼犬棄養.板橋動物之家收容所水盆領養

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

六福村白老虎看到「它」喵魂爆發　隔空Give me 5塞奶猛舔窗萌翻網

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

超巨兔比吉娃娃還大隻　當保母幫顧寶寶…一哭馬上通知..

野營沒搭帳篷！他半夜突感「好溫暖」　下秒景象嚇壞眾..

彰化旅行撿到牠！帶回家像小寶寶重壓身上睡覺　3年長..

「奶嘴男童」陪香港粉絲等公車　「堅持不回頭」原因2..

獰貓診療台狂哈氣...獸醫快手注射完　牠呆萌愣原地..

浪汪遭轟17槍　5千公里外的她愛上「面目全非的臉龐..

雪橇犬電扶梯前「嬌喘一聲倒爸懷裡」　接下來畫面讓人..

5隻奶貓不尿尿…母愛基各舔一下就搞定　轉頭瞄主人：..

超巨兔比吉娃娃還大隻　當保母幫顧寶寶…一哭馬上通知..

野營沒搭帳篷！他半夜突感「好溫暖」　下秒景象嚇壞眾..

美貓表情崩壞...單邊嘴角向上抽動　奴才：牠天天對..

6個月法鬥猴急獻出「第1次」　喵哥嚇傻「急跳紙箱」..

罐罐大盜蹲馬步奮力扳冰箱！　馬麻安全鎖神器出招完美..

柴「狼嚎式」仰天和聲垃圾車　破音菸酒嗓網笑：來顆喉..

見店貓蹭過來以為被臨幸　下秒見「屁股一縮」客人筆電..

「賞我加班罐罐！」白天上班晚上應酬 　帶金：吃不消

雪橇犬怕電扶梯...腿軟不敢上去 爸男友力MAX「..

拜託天公伯啊!賜我罐罐山和玩具山吧~

從反對帶喵喵回家到愛不釋手 阿嬤「腳趾按摩」搔出祖..

柴柴見指甲刀逼近高音慘叫！　演技100分！媽無奈：..

自PO幼女虐貓影片...上千人譙翻「教育失敗」　刺..

扶拉格／老毛孩失智攻防戰！　多動腦、勤摸摸4招學起..

企鵝死盯溜溜球…全體集合跟節拍超魔性甩頭　網驚呆：..

7歲愛狗妹Emma得腦瘤　10小時湧進4.5萬萌寵..

東森寵物雲幫爸爸媽媽省荷包　集點回饋「1點＝1元」

隨時比心心！大麥町內建愛心鼻頭　全網融化：好想被那..

影／狼犬遭棄好焦慮　天天「打翻水盆」撒嬌討摸：有人..

「主婦汪」半夜出門叼回一袋生鮮　網驚呼：養這隻報恩..

動物園昆蟲解籤！螞蟻、螳螂化身占卜師　網友直呼：超..

小主人被罰站！暖汪「嗷嗷叫抗議」　霸氣進籠陪伴：我..

替他養兒子8年！人妻護墊「沾小王體液」曝姦情　綠帽..

金正恩返程見習近平！　陸慷：朝鮮問題沒那麼容易解決

建議接機韓國瑜當面道歉　陳吉仲軟釘子：行程滿檔照顧..

法醫「死了怎麼找我」下秒鬧靈異　謝震武變臉：別鬧了

廚餘桶驚見女嬰屍／關鍵黑衣男曝光！手拎黑色塑膠袋西..

綠軍慘輸暴龍厄文表情茫然　美名嘴斷言他今夏必離開波..

巴黎時裝周／LANVIN新主帥上陣大受好評　張鈞甯..

病危都沒出現！3天後1600萬遺產飛了...媳婦氣..

川金二會破局　青瓦台時隔3hrs發聲：遺憾但「比過..

UBA／漫長復健300多天　韓杰諭過得掙扎

寵物動物熱門新聞

超巨兔保母顧寶寶　一哭馬上通知..

野營半夜突感溫暖　他睜眼嚇一跳

彰化旅行撿到牠　像嬰兒壓身睡覺

慢慢陪粉絲等車　不回頭原因超爆..

女童拉尾拖橘貓　刺青爸回嗆網友

獸醫快手注射完　獰貓原地愣住了

3年好感情！柴柴常去麻吉家拜訪

幼犬疑被吞！2狗跳水裡與巨蟒激..

她養吉娃娃1年才發現是「法鬥」

被主人遺棄　貓咪呆坐路邊狂哭

汪臉遭轟17槍　5千公里外的她..

喵奧客大鬧店家　隔日帶「禮」道..

汪不敢坐電扶梯　嬌喘一聲倒爸懷..

路邊「灰毛球」收編3個月變超美

讀者迴響

熱門新聞

超巨兔保母顧寶寶　一哭馬上通知..

野營半夜突感溫暖　他睜眼嚇一跳

彰化旅行撿到牠　像嬰兒壓身睡覺

慢慢陪粉絲等車　不回頭原因超爆..

女童拉尾拖橘貓　刺青爸回嗆網友

獸醫快手注射完　獰貓原地愣住了

3年好感情！柴柴常去麻吉家拜訪

幼犬疑被吞！2狗跳水裡與巨蟒激..

她養吉娃娃1年才發現是「法鬥」

被主人遺棄　貓咪呆坐路邊狂哭

汪臉遭轟17槍　5千公里外的她..

喵奧客大鬧店家　隔日帶「禮」道..

汪不敢坐電扶梯　嬌喘一聲倒爸懷..

路邊「灰毛球」收編3個月變超美

帶小貓參加期末考　全班咳嗽掩護

最新影片

更多

美貓表情崩壞...單邊嘴角向上抽動　奴才：牠天天對我擺這張嘲諷臉！

6個月法鬥猴急獻出「第1次」　喵哥嚇傻「急跳紙箱」逃開

罐罐大盜蹲馬步奮力扳冰箱！　馬麻安全鎖神器出招完美封鎖

柴「狼嚎式」仰天和聲垃圾車　破音菸酒嗓網笑：來顆喉糖？

見店貓蹭過來以為被臨幸　下秒見「屁股一縮」客人筆電GG

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面