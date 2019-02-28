影／狼犬遭棄好焦慮　天天「打翻水盆」撒嬌討摸：有人愛我嗎

實習記者陳靜／採訪報導

曾經被疼愛過的毛孩，要怎麼接受自己突然沒了家人？板橋動物之家裡有隻比利時狼犬「小狼」遭到棄養後，在收容所內一直呈現焦慮狀態，只要沒事就會不斷啃食犬舍裡的跳台與盆子，還常常把喝水的水盆打翻，不過其實牠是個非常親人的孩子，努力表達出需要人類陪伴的模樣，讓志工看了都好心疼。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲親人愛撒嬌的比利時狼犬被棄養。（圖／板橋動物之家提供，下同）

請繼續往下閱讀...

在去年12月31那天，人們想著要到哪裡慶祝跨年吃大餐，但小狼卻在這天沒有了家，牠被棄養在板橋收容所，聰明的牠聽得懂基本指令也非常親人，只要看到志工就會笑著討摸摸撒嬌，努力地向人們示好，因此所內的志工都非常喜歡牠，不過至今已經將近3個月，牠卻依然不適應收容所的環境。

▲焦慮的小狼只要獨自在犬舍內，就會開始啃咬金屬跳台、飼料盆。

▲牠也常常將水盆打翻，導致自己沒有水喝。

▲不過小狼只要看到人，就會開心地笑著示好。

小狼只要自己待在犬舍內，牠就會開始啃咬金屬跳台、飼料盆，甚至將喝水的水盆打翻，這讓志工們非常擔心，因為打翻了就會沒水喝，但是裝了又會馬上被打翻，而小狼的身體狀況也每況愈下，日漸消瘦，仔細看牠的牙齒，也幾乎都被磨平。

或許是因為曾經被疼愛過的關係，小狼就算受傷了仍然非常愛撒嬌，一刻都無法離開人類，總是沒有安全感地希望有人能一直陪在牠身邊，讓志工們心疼不已，也期許能夠早日幫小狼找到一個家，找到一個無論牠怎麼樣，都會愛牠一輩子的家、一個讓牠的愛不再流浪的家。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲志工們都非常心疼小狼。

▲小狼：有人想要給我一個家嗎？

▼更多精彩影音