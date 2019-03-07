阿嬤怕大狗！羅威拿伴她走過喪夫之痛　幾個月讓出大腿給金孫

▲怕大狗的阿嬤被貼心的羅威拿給收服。（圖／翻攝自Instagram:gus_the_rottie，下同）

寵物小組／綜合報導

大狗暴衝起來連成年人都難以控制，更不用說是體弱的老人家，國外一名男子麥可決定帶羅威拿犬葛斯回家時，他的岳母佩姬便以這個理由，拒絕和狗狗碰面接觸。直到阿嬤歷經喪夫之痛，葛斯24小時貼心守護，寸步不離待在身邊，成功將她收服，幾個月後就成為阿嬤的寶貝金孫。

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▲葛斯在短短9個月成長為45公斤的龐大體型。

佩姬其實是名愛狗人士，但她已經高齡80歲，加上身材嬌小，擔心會被強壯有力的大狗給撲倒，起初並不喜歡葛斯，甚至還跟麥可抱怨，「你們就不能養一隻可以躺大腿的小狗嗎？」但阿嬤雖然嫌歸嫌，幾個月後她還是被貼心的葛斯給融化。

▲飼主麥可笑說，葛斯雖然外表壯碩，但其實是一隻很愛撒嬌的狗。

葛斯長大後，佩姬阿嬤終於第一次來到他們家拜訪，但來訪的原因是她的丈夫過世了，需要和家人共同討論葬禮事宜，準備期間被迫和狗狗相處在一起。葛斯雖然不懂佩姬經歷的悲痛，但牠每天都會跑到阿嬤身旁陪伴，24小時跟在腳邊，連上廁所都會在門口等待，露出療癒又天真的笑容。

▲葛斯最喜歡跟在阿嬤身邊陪伴。

佩姬在幾個月的相處之下，已將把葛斯當成自己孫子，不僅願意出借自己的大腿給牠躺，甚至直接向麥可和女兒告白，「我們已經愛上彼此了！」，見人就稱讚這隻狗孫有多貼心多乖巧，明顯地汪星人又成功收服一位地方阿嬤。