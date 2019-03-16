世界最大狗狗比賽！　就地解放、下巴降落出糗全紀錄

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Crufts Bloopers #Crufts2019

Things don't always go to plan at Crufts...

Crufts 發佈於 2019年3月2日 星期六

 寵物小組／綜合報導

全世界最大的狗展比賽Crufts高手雲集，不過還是有汪星人即席出糗，不僅在障礙物前突然「有感覺」就地蹲下解放，還有汪帥氣地跨欄卻「下巴降落」，Crufts剪輯每個經典片段，讓許多網友捧腹大笑。

影片一開頭，黑貴賓矯健地奔向立柱，主人卻被絆了一跤跪倒在地，另一隻白狗狗開心地完成指令，主人卻突然重心不穩一屁股坐在地上，評審只好打了個大叉叉。此外還有汪星人「用下巴著地」，跨完欄突然「有feel」，就地蹲在立柱前解放，一隻邊境牧羊犬衝太快，原本想來個帥氣大過灣，沒想到直接撞在牆上，踉蹌地回頭找主人，還有短腿汪汪雖然滾了一圈，還是笑著起身繼續下個項目，雖然出糗，但是狗狗們純真自然的反應就是最棒的表現。

許多網友看到「出糗剪輯」除了覺得好笑，也增加不少自信，「要比出糗我家的可不輸任何汪！」、「這樣看來我家或許也能來訓練看看！」，網友們都說，在Crufts這場狗界盛事中，最棒的還是狗狗和主人們樂在比賽的模樣，無論過程如何開心最重要。

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關鍵字： Crufts

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