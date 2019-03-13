睡醒胸悶！他裝監視器拍到「亮眼視角」笑噴萬人：差點被暗殺

▲網友半夜睡覺被喵壓床。（圖／翻攝自臉書粉專9GAG，下同）

寵物小組／綜合報導

養寵物之後想好好睡一覺都變成一種奢侈。臉書粉專9GAG日前分享一組逗趣的照片，一名網友近期起床都會覺得胸悶、不舒服，以為是遇到靈異現象，決定在房間加裝監視器，觀察半夜到底發生什麼事，沒想到調閱出來的畫面卻讓他哭笑不得，同時也讓8萬名網友笑到流淚。

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▲貓咪跑到飼主胸口逼視。

畫面中可以看到，一名男子躺在床鋪，晚間大約11點進入夢鄉，不過卻睡得相當不安穩。一隻虎斑花紋的貓咪踩在男飼主的胸口，眼睛在黑暗中閃閃發亮，以狩獵視角低頭彷彿在說，「朕的碗都空了，你還有臉繼續睡？」，近距離逼視眼前的人類，高高在上的模樣顯現出皇家威嚴。

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▲喵：再不起床悶死你。



許多網友看完紛紛被貓咪舉動給笑翻，忍不住打趣的說，「差點在睡夢中被暗殺XD」、「難怪會胸悶，原來是被喵壓床」、「沒把飼料裝滿還敢繼續睡？」、「劇情轉折...其實他沒有養貓」、「喵：人類，我的飯呢？」、「我家的貓也會來睡在我胸口！超重的」、「睡覺壓力超大！」

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