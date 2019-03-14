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看管綿羊要被載去屠宰場　牧羊犬著急狂追貨車衝上高速公路

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牧羊犬狂追貨車，原來是為了追回看管的綿羊。（圖／翻攝自Facebook／Guàrdia Municipal de Fogars de la Selva）

▲皮奎看到綿羊被載走，立即跟在貨車後方狂追。（圖／翻攝自Facebook／Guàrdia Municipal de Fogars de la Selva）

寵物小組／綜合報導

西班牙加泰隆尼亞警方上週五（8日）接獲民眾報案，指稱高速公路上有一隻牧羊犬在追貨車，擔心會釀成車禍，於是緊急派員前往處理，這才知道，這隻忠心的狗狗是看到自己看管的綿羊被裝上貨車，為了保護牠們才一直窮追不捨。

綜合當地媒體報導，皮奎（Piqué）是一隻棕白花色的牧羊犬，平時負責幫主人看顧一群綿羊，8日當天牠看到羊群被趕到一輛貨車上，準備載往屠宰場，以為是發生什麼事，於是立即追上去想把羊群帶回來，就算衝到車流量大的高速公路上也不放棄。

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綿羊。（圖／達志影像／示意圖）

▲被載走的綿羊其實是要被送往屠宰場。（示意圖／達志影像）

「牠們教給我們許多東西，雖然這可能只是一種本能，但有時也會成為讓人們重新檢視自己的關鍵。」警方將皮奎的照片PO上警局臉書，並簡單描述整起事件的來龍去脈，同時不忘提醒飼主們要注意寵物的安全，以免發生不可挽回的憾事。

而皮奎的故事在網路上傳開後，許多網友紛紛在警方的PO文底下留言稱讚牠盡忠職守，加上追逐貨車的情節就像電影一樣，堪稱是當地史上最稱職的牧羊犬。

關鍵字： 西班牙牧羊犬

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