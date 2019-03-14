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隨口許願想養狗…學生快問快答　她答完19題神奇找到「真命天狗」

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（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

▲學生們貼心設計了19道題目給想養狗的艾蜜莉。（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

寵物小組／綜合報導

宇宙中有一種定律叫做吸引力法則，只要你曾向宇宙下訂單，認真想望，總有一天願望一定會實現，美國有一個女老師一直都很想養狗，無奈因租屋或其他因素沒能實現，直到她遇到這群天使學生。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

艾蜜莉（Emily Gray）在美國奧克拉荷馬州當中學老師，養一隻狗一直是她從小到大的夢想，但因大學時和室友同住而遲遲沒有實現，直到她在課堂上和學生脫口而出這個願望，奇妙的事情於是一件接一件發生了。

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（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

▲學生們告訴她，根據問卷結果，她最適合養的是牧羊犬！

艾蜜莉和學生感情很好，所以當她提起這件事，貼心的學生們立刻放在心上，竟然設計了一份問卷，包含19個問題，了解她想養什麼樣的狗、毛色、品種、一天願意花多少時間和狗狗玩……最後將這份問卷放在她的辦公桌上。

看到這份問卷的艾蜜莉又驚又喜，抽空完成問卷後，學生還擔任疑難解答大使，告訴她最適合養的狗是拉布拉多和邊境牧羊犬，而就在完成問卷之後沒多久，有人告訴她有一隻牧羊犬正在找主人，正好和她一拍即合！宛如天意，想要狗的她找到了狗，想要家的狗兒也找到了家。

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（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

▲艾蜜莉神奇地找到夢幻之狗了，而且就是學生們診斷給她的牧羊犬。

關鍵字： 北美要聞奧克拉荷馬高中養狗老師

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