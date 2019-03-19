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焦躁來回走動或情緒低落趴地　小心狗狗「急性腸胃炎」找上門

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▲圖／翻攝自PetTalk官網

文／PetTalk

急性腸胃炎剛發作時，因腹痛、下痢導致狗狗非常痛苦，可能會看到狗狗在家中焦躁得來回走動，或是毫無食慾、無精打采的趴在地上，這些都會讓做父母的我們看得非常焦急啊！

●什麼原因導致狗狗急性腸胃炎？

腸胃炎顧名思義就是腸胃道發炎，引發原因也有很多種。

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一、忽然改變餵食內容
如更換飼料品牌、乾飼料轉鮮食等情形，腸胃一時無法適應而出現嘔吐、拉肚子的情形。

二、餵食方式不當
如沒有固定餵食時間導致狗狗時飽時餓，或是吃了過油過鹹、放置時間過久（鮮食）、難以消化、刺激性的食物所引起。

三、感染病毒性傳染病
若狗狗感染到犬瘟熱、犬細小病毒、冠狀病毒等，都會引發嚴重腸胃炎。

四、寄生蟲
許多腸道寄生蟲，如絛蟲、蛔蟲、鉤蟲、鞭蟲、球蟲等，都會使毛孩嘔吐、下痢。

五、壓力大
若是屬於神經高度緊繃的狗狗，也比一般狗狗更容易患上腸胃炎。

六、其他疾病導致
有些疾病會影響腸胃道的功能運作，如腹膜炎、腎病、肝病、胰臟炎等。

▲圖／翻攝自PetTalk官網

●急性腸胃炎發病症狀

多數毛孩腸胃炎都有嘔吐和拉肚子的症狀。

【發病初期】

1、看到狗狗更常把肚子平貼在冰涼的地面，或是因腹痛而表現出拱背的姿勢

2、聽到腸胃有蠕動的「咕嚕～咕嚕～」聲，而且強度會越來越大

3、吐出白色（泡沫狀）／黃色（膽汁）或咖啡色（尚未消化完的食物）嘔吐物

4、狗狗用力解便但排出量不多

5、糞便呈水狀或帶有黏液的糊狀，且有異常腥臭味，有時還會拉出血便

【發病後期】

1、嘔吐頻率增加

2、持續排出帶惡臭的糞（血）便

3、有時無法控制自主行為

4、身體脫水、體溫升高

5、若是感染病毒引起（如犬細小病毒），有可能發燒超過40°C

▲圖／翻攝自PetTalk官網

●狗狗急性腸胃炎治療之路

當發現狗狗不明嘔吐又拉肚子時，其實就該直接帶往動物醫院診斷，因為引發腸胃炎的原因有許多種，千萬不可自行揣測或胡亂給予藥物，否則症狀會更嚴重。

一般獸醫師會透過以下幾種方式來治療：

一、需先禁食
要先讓毛孩禁食，並限制喝水量，以免加重腸胃負擔。成犬禁食一天，幼犬禁食12小時。

二、清理腸胃
發病初期，腹部內大部分是脹氣及稀便，這時會給予消脹氣藥物和抗生素。

三、除蟲
若是體內寄生蟲引起的腸胃炎，除了給予排出體內寄生蟲的藥物，日後也需定時投予外寄生蟲藥以避免二次感染。

四、消炎止瀉
透過注射消炎藥或抗生素以控制細菌感染。

五、協助止吐
不斷嘔吐會增加腸胃的損害，容易引起脫水及其他併發症，必要時會給予狗狗止吐藥物。

六、輸糖補液
為了防止狗狗因嘔吐腹瀉而導致脫水，可以為狗狗補充葡萄糖及鹽水；若是腹瀉嚴重的狗狗需另外補充鹼（小蘇打、乳酸鈉）。

七、補充維生素
需讓狗狗在溫暖的地方休養，並注射維生素B1、維生素C等，是重要且有效的輔助療法。

▲圖／翻攝自PetTalk官網

●平日如何照護好狗狗腸胃

一、避免飢飽不均
應養成狗狗在固定時間吃飯的習慣，並依狗狗體型給予正確的餵食量。當狗狗過度飢餓時容易暴食，消化不良，更容易引發腸胃炎。

二、加強狗狗抵抗力
定時幫狗狗洗澡、注意保暖、控制環境溫溼度、居家清潔不偷懶。抵抗力差就容易感染病毒性傳染病，腸道機能也會相對減弱。

三、維持消化道菌群平衡
平日可給予寵物專用益生菌，適時補充好菌，維持腸道健康；對身體的改善還包括促進排便順暢、減少過敏反應、改善口臭及毛髮健康等。

四、勿濫用抗生素
抗生類藥物會導致腸道菌群失調，引起二重感染。

五、加強管理狗狗日常生活
若要更改以往的餵食內容需循序漸進；避免讓狗狗吃不新鮮的食物（鮮食放太久）；防止狗狗吃到不能吃的食物
（葡萄、巧克力、洋蔥等）以及誤吞異物等。

▲圖／翻攝自PetTalk官網

急性腸胃炎的療程，會依發病原因時間不等，然而在治療期間，毛爸媽的鼓勵與陪伴對狗狗來說其實才是最重要的，有了爸媽的愛，心理影響身理，毛寶貝一定能好的更快！

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▲圖／翻攝自PetTalk官網

本篇知識文由 全國動物醫院｜林銘璋獸醫 審稿

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