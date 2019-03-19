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921原爆點繁衍400頭野生水鹿　水保局辦攝影比賽總獎金18萬

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▲▼台灣水鹿。（圖／外交部網站）

▲九份二山國家地震紀念園區已成功繁衍逾400頭野生水鹿。（圖／外交部網站）

國際中心／綜合報導

921地震發生至今將屆滿20年，原爆點九份二山國家地震紀念園區在多年的休養生息下，265公頃生態保育地已成功繁衍逾400頭野生水鹿。水保局南投分局長陳俊榮說，「來到地震區，有可能不小心就在轉角處遇到鹿」。

監測資料顯示，野生水鹿最常出沒在3處熱點，頻率最高的是「傾斜屋」附近，其次則是震爆點與澀仔坑溪堰塞湖周圍。

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水保局擔心過多民眾造訪，打擾野生水鹿的自然活動，過去很少公開說明這項保育成果。藉由921地震20周年的機會，第一次向大眾分享這件喜事。

▲▼台灣水鹿。（圖／外交部網站）

▲野生水鹿最常出沒在3處熱點，頻率最高的是「傾斜屋」附近，其次則是震爆點與澀仔坑溪堰塞湖周圍。（圖／外交部網站）

陳榮俊表示，「九份二山獨有的自然生態景觀與歷史，值得大家用鏡頭留下紀錄」，更期望能藉由20周年活動，吸引民眾來訪欣賞，探索921歷史與在地產業，一窺野生水鹿蹤跡。水保局南投分局規劃「野生水鹿」與「人文景觀」2個主題，配合國姓鄉「鹿神祭」舉辦攝影比賽，攝影比賽總獎金18萬元，徵件時間至7月31截止。

詳情請參考活動網頁，連結如下： http://59.120.223.162/swcbphoto/

關鍵字： 台灣水鹿九份二山國家地震紀念園區陳榮俊水保局澀仔坑溪傾斜屋鹿神祭

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