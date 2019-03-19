921原爆點繁衍400頭野生水鹿　水保局辦攝影比賽總獎金18萬

▲九份二山國家地震紀念園區已成功繁衍逾400頭野生水鹿。（圖／外交部網站）

國際中心／綜合報導

921地震發生至今將屆滿20年，原爆點九份二山國家地震紀念園區在多年的休養生息下，265公頃生態保育地已成功繁衍逾400頭野生水鹿。水保局南投分局長陳俊榮說，「來到地震區，有可能不小心就在轉角處遇到鹿」。

監測資料顯示，野生水鹿最常出沒在3處熱點，頻率最高的是「傾斜屋」附近，其次則是震爆點與澀仔坑溪堰塞湖周圍。

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水保局擔心過多民眾造訪，打擾野生水鹿的自然活動，過去很少公開說明這項保育成果。藉由921地震20周年的機會，第一次向大眾分享這件喜事。

▲野生水鹿最常出沒在3處熱點，頻率最高的是「傾斜屋」附近，其次則是震爆點與澀仔坑溪堰塞湖周圍。（圖／外交部網站）

陳榮俊表示，「九份二山獨有的自然生態景觀與歷史，值得大家用鏡頭留下紀錄」，更期望能藉由20周年活動，吸引民眾來訪欣賞，探索921歷史與在地產業，一窺野生水鹿蹤跡。水保局南投分局規劃「野生水鹿」與「人文景觀」2個主題，配合國姓鄉「鹿神祭」舉辦攝影比賽，攝影比賽總獎金18萬元，徵件時間至7月31截止。

詳情請參考活動網頁，連結如下： http://59.120.223.162/swcbphoto/