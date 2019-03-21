世界最長壽象龜阿德維塔　從乾隆時期活到到現代！

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俗話說「千年王八萬年龜」，可見烏龜具有「長壽」的象徵。而在印度加爾各答有一隻名叫阿德維塔（Adwaita）的烏龜，竟從乾隆時期活到現代，年齡高達256歲，堪稱活最久的吉獸。

阿德維塔是屬亞達伯拉象龜，是世界體型第2大的陸龜，牠們的甲殼平均可長達120公分，體重更多達250公斤，主要生活在亞達伯拉群島上，因在群島受到保護，所以島上目前還有約10萬隻象龜，而阿德維塔也是其中一隻沒有被烹煮來吃，慘遭滅絕的象龜。阿德維塔是在1750年出生於塞席爾群島（Republic of Seychelles）上，如果按照歷史來看，應該是出生於乾隆時期。

雖然阿德維塔可以活到200多歲，不過牠的人生經歷卻非常坎坷。牠先被一個經過英國的水手捕獲，取名為阿德維塔，之後再被船員送給東印度公司的羅伯特•克萊夫公爵當寵物，直到1875年才被送到動物園飼養。阿德維塔在動物園中度過了下半生，從一隻單手可以抓起來的小烏龜，變成一隻250公斤的巨龜。

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阿德維塔的個性十分溫順，動作也比正常的烏龜緩慢，平常都食用多食糠、胡蘿蔔、生菜、麵包、草和鹽，另外牠也很喜歡吃仙人掌，一次可以吃多達10公斤以上，喝水只喝淡水，而且每次一吃完就得以在肚子裡保存很久，就算長時間不進食，也不會餓死。

阿德維塔在2006年3月因抵不過病魔去世，享年256歲，牠在死前數月因甲殼裂開且不斷增大，進而導致肝功能衰竭病逝。