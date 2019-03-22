ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

163公斤「越南傳說神鱉」屍體獲得超高待遇　等同列寧、毛澤東

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼越南一隻2016年去世的鱉被命名為「龜祖」（Cu Rua），牠的遺體經過防腐保存，如今安置在一座寺廟中對外展覽。（圖／翻攝自YouTube／Tin Tổng Hợp）

▲龜祖。（圖／翻攝自YouTube／Tin Tổng Hợp）

國際中心／綜合報導

越南一隻2016年去世的巨鱉被命名為「龜祖」（Cu Rua），牠的遺體經過防腐保存，如今安置在一座寺廟中對外展覽，獲得同等高級待遇的還有俄羅斯共產主義革命家列寧、中共第一代領導人毛澤東、北韓前國家主席金日成、越南革命英雄胡志明等。事實上，龜祖在越南象徵偉大的精神，也有著特殊的文化意義。

《紐約時報中文網》報導，這隻罕見的巨鱉2016年過世，屍體以防腐保存的方式處理，外界認為牠代表越南的獨立與永久精神。越南有個15世紀時期的傳說，當時有位國家英雄借了一把神劍，藉此驅趕中國軍隊，這把劍隨後交還給巨鱉；早在1880年代就有人替巨鱉建立神社，等到2016年牠離世後，便一直被認為與神聖的傳說有關。

請繼續往下閱讀...

巨鱉過往在還劍湖中生活，這裡是越南河內市中心的主要湖泊之一，如今牠已被塑化，也就是灌入樹脂以便保存牠的屍體。牠的外圍是玻璃罩，可以避免遭到灰塵、光照等的破壞，許多遊客會來參觀存放牠標本的玉山寺。

越南政府認為，還劍的傳說其實代表著「民族主義」，此舉也是反抗過往的侵略者。龜祖2016年死亡後，不少河內人感到相當震驚，甚至認為這是不幸的預兆。

龜祖體重約163公斤，不清楚牠是否為自然死亡，事實上，還劍湖一直有嚴重的污染問題。此物種又被稱為斯氏鱉（Rafetus swinhoei），後來遭到大量捕殺；龜祖死亡後，該物種其他還活著據悉僅有3隻。

關鍵字： 龜祖越南東南亞要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

被關圍欄...妹瘋狂彈跳「想越獄」　姐後方鄙視觀察：妳還太嫩了！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

雜亂工作台神奇變乾淨　他偷拍驚見「潔癖鼠」狂掃2小..

影／愛犬偷吃「沾鴨肉醬汁」洋蔥中毒溶血亡　媽痛心發..

工地浪浪一起到新家...午睡「四肢緊扣」萌翻上千人..

遭棄想餓死自己…三花到新家「不吵不鬧」　媽：貼心又..

6隻小獵豹躲懷裡偷看鏡頭　1年後「複製貼上」誰是媽..

嬰兒睡不安穩...保母喵輕拍胸口3下　「寶寶生乳捲..

大黃狗闖入！　米國學校動物園死傷慘烈「母兔全成寡婦..

累得跟狗！上班打開攝影機見「豪邁睡姿」　媽羨慕：好..

二哈見爸抱老婆精神崩潰　淒涼單身狗出招反擊：我才是..

水餃剛包好卻被「蓋印章」　主子肉掌認證：這顆我的！

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回..

鬆獅見家人要出門乖坐等上車　 阿公2次零食拐騙：不..

流浪熊被暖機師收養成「最萌維修員」 每天花兩小時陪..

喵星人戴上日式糰子頭套賣萌　網笑：白色那顆內餡跑出..

澳洲無尾熊躲車內吹冷氣避暑　車主崩潰「連哄帶餵水」..

東西掉了任性媽不幫撿 憤怒柴柴使出憤怒柴手

幼汪疑遭棄養被車撞「後腿癱瘓」　第1次被抱...善..

最後一次捐血！黑妹安靜扎針　爸笑：6年可以光榮退休..

一進門撒嬌柴「看醫生症候群」上身　風暴式甩頭露齒慘..

教官嚴肅講課「台下狂蠕動」　小黑誤闖教室學生摀嘴憋..

先不談貓熊！壽山動物園請「印度大犀鳥」代言　邀你做..

博美跪地跟基主許願！　下秒起立合手拜拜：保佑我吃好..

藍貓睡一半驚醒！「黃金右臂」強掰奴才大腿　5秒後累..

孩子們說床底有怪物…媽以為是幻想玩伴　半夜真的出來..

汪死命追車跑到見血　路人敲窗卻被回「喔那隻狗我們不..

喵拉屎在地上網卻讚翻「超有家教」　原來牠便意爆炸時..

要加班到8點！傻萌汪「驚恐歪頭」　靜默3秒握手：好..

163公斤「越南傳說神鱉」屍體獲得超高待遇　等同列..

磁磚亮亮的…家政柴「雙腳狂嚕地板」：怎麼擦不乾淨？

愛睏卻不能睡！汪「白眼度估」超ㄎㄧㄤ　網笑：上班的..

為趕飛機把行李箱留下！日本飯店遇奧客只能乖乖幫寄回

「名媛圈大S」抱胸同框台北101　網暴動：把衣服穿..

蔡詩芸「深V開到肚臍」超火辣！　王陽明甜笑：我很喜..

華聞快遞／A股震盪：滬指周漲2.73%　勉強站上3..

被爆「偽造張紫妍遺書」　影后沈默5天回應⋯韓網嚇壞..

三巨頭23日喬蔡賴對決　協調期延後「變動最小」為原..

台中一日遊　雲林縣長張麗善率70多人參訪花博

郭宗坤將開刀「再打臉柯以柔」：我1個多月沒看到小孩..

桃園旱季山區無水可用　趙正宇爭取加壓站「下水上送」

子控父性侵1年366次「先3兄弟再換媽」　「生殖器..

寵物動物熱門新聞

雜亂桌面變乾淨　他偷拍撞見真相

汪誤食「醬汁」　洋蔥中毒溶血亡

兄妹午睡四肢緊扣　為這件事翻臉

厭食麗花到新家　變成撒嬌貼心貓

6小獵豹長大　1年後分不出誰是..

保母喵輕拍胸口3下　寶寶秒入睡

大黃狗闖入!　米國學校動物園死..

上班累得像狗　開攝影機愛犬睡翻

二哈見爸抱老婆　崩潰反擊爭寵

水餃包好被蓋印章　主子肉掌認證

德國寵物店傍晚5點才能買倉鼠！

世界最長壽象龜　活了256歲！

無尾熊躲汽車內避暑　車主崩潰

寵物龜大雪中散步　不小心結冰了

讀者迴響

熱門新聞

雜亂桌面變乾淨　他偷拍撞見真相

汪誤食「醬汁」　洋蔥中毒溶血亡

兄妹午睡四肢緊扣　為這件事翻臉

厭食麗花到新家　變成撒嬌貼心貓

6小獵豹長大　1年後分不出誰是..

保母喵輕拍胸口3下　寶寶秒入睡

大黃狗闖入!　米國學校動物園死..

上班累得像狗　開攝影機愛犬睡翻

二哈見爸抱老婆　崩潰反擊爭寵

水餃包好被蓋印章　主子肉掌認證

德國寵物店傍晚5點才能買倉鼠！

世界最長壽象龜　活了256歲！

無尾熊躲汽車內避暑　車主崩潰

寵物龜大雪中散步　不小心結冰了

短腿汪送養60天抽高　中途媽落..

最新影片

更多

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

鬆獅見家人要出門乖坐等上車　 阿公2次零食拐騙：不能跟啦！

流浪熊被暖機師收養成「最萌維修員」 每天花兩小時陪冬眠：絕不會拋棄牠

喵星人戴上日式糰子頭套賣萌　網笑：白色那顆內餡跑出來了

澳洲無尾熊躲車內吹冷氣避暑　車主崩潰「連哄帶餵水」驅趕

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面