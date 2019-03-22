163公斤「越南傳說神鱉」屍體獲得超高待遇　等同列寧、毛澤東

▲龜祖。（圖／翻攝自YouTube／Tin Tổng Hợp）



國際中心／綜合報導

越南一隻2016年去世的巨鱉被命名為「龜祖」（Cu Rua），牠的遺體經過防腐保存，如今安置在一座寺廟中對外展覽，獲得同等高級待遇的還有俄羅斯共產主義革命家列寧、中共第一代領導人毛澤東、北韓前國家主席金日成、越南革命英雄胡志明等。事實上，龜祖在越南象徵偉大的精神，也有著特殊的文化意義。

《紐約時報中文網》報導，這隻罕見的巨鱉2016年過世，屍體以防腐保存的方式處理，外界認為牠代表越南的獨立與永久精神。越南有個15世紀時期的傳說，當時有位國家英雄借了一把神劍，藉此驅趕中國軍隊，這把劍隨後交還給巨鱉；早在1880年代就有人替巨鱉建立神社，等到2016年牠離世後，便一直被認為與神聖的傳說有關。

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"Cu Rua underwent plastination, a method of preserving bodies by infusing them with resins...In plastic as in life, Cu Rua carries immense spiritual and cultural significance in Vietnam." https://t.co/t2x8NAFtvR — ASD (@myASDcalls) 2019年3月21日

巨鱉過往在還劍湖中生活，這裡是越南河內市中心的主要湖泊之一，如今牠已被塑化，也就是灌入樹脂以便保存牠的屍體。牠的外圍是玻璃罩，可以避免遭到灰塵、光照等的破壞，許多遊客會來參觀存放牠標本的玉山寺。

越南政府認為，還劍的傳說其實代表著「民族主義」，此舉也是反抗過往的侵略者。龜祖2016年死亡後，不少河內人感到相當震驚，甚至認為這是不幸的預兆。

龜祖體重約163公斤，不清楚牠是否為自然死亡，事實上，還劍湖一直有嚴重的污染問題。此物種又被稱為斯氏鱉（Rafetus swinhoei），後來遭到大量捕殺；龜祖死亡後，該物種其他還活著據悉僅有3隻。