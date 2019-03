163公斤「越南傳說神鱉」屍體獲得超高待遇　等同列寧、毛澤東

▲龜祖。(圖/翻攝自YouTube/Tin Tổng Hợp)



國際中心/綜合報導

越南一隻2016年去世的巨鱉被命名為「龜祖」(Cu Rua),牠的遺體經過防腐保存,如今安置在一座寺廟中對外展覽,獲得同等高級待遇的還有俄羅斯共產主義革命家列寧、中共第一代領導人毛澤東、北韓前國家主席金日成、越南革命英雄胡志明等。事實上,龜祖在越南象徵偉大的精神,也有著特殊的文化意義。

《紐約時報中文網》報導,這隻罕見的巨鱉2016年過世,屍體以防腐保存的方式處理,外界認為牠代表越南的獨立與永久精神。越南有個15世紀時期的傳說,當時有位國家英雄借了一把神劍,藉此驅趕中國軍隊,這把劍隨後交還給巨鱉;早在1880年代就有人替巨鱉建立神社,等到2016年牠離世後,便一直被認為與神聖的傳說有關。

"Cu Rua underwent plastination, a method of preserving bodies by infusing them with resins...In plastic as in life, Cu Rua carries immense spiritual and cultural significance in Vietnam." https://t.co/t2x8NAFtvR