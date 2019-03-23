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南韓愛寶樂園棕熊「站立行走」跟車求餵　網怒控虐待：當馬戲團？

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▲▼棕熊直立走路供遊客取樂，愛寶樂園挨轟虐待動物。（圖／翻攝自推特／nurulshaz1nimds）

▲ 棕熊站立行走。（圖／翻攝自推特／nurulshaz1nimds）

國際中心／綜合報導

南韓最大主題樂園「愛寶樂園」不僅有聞名全球的木質雲霄飛車，還可以近距離接觸長頸鹿、老虎等動物，吸引來自世界各地的遊客造訪，近來卻傳出一段樂園內的棕熊以後腳站立行走、經過遊客乘坐的巴士，供人拍照取樂的影片，迅速引起園方虐待動物的爭議。

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由一名新加坡網友在推特上傳的影片中可見，一頭巨大的棕熊以二隻腳站立、搖搖晃晃的走過巴士旁，讓車內的各國遊客不斷驚呼、興奮得掏出手機錄影或拍照；園方工作人員則廣播要大家對棕熊揮手。但這名網友的帳號目前已經設為不公開。

在另一段美國網友拍攝的影片中，二頭棕熊同樣以後腿站立在巴士旁，遊客則以手機拍下司機輪流餵食牠們的畫面；當巴士開始往前開，其中一頭便恢復爬行的姿勢，另一頭則是跟著巴士向前走。影片快結束時，畫面中又出現一頭棕熊、站立著跟在駕駛座旁，司機便數著「1、2、1、2」，一面看牠跟著巴士行走。

巴士中的遊客大多覺得棕熊相當可愛，但影片在推特上瘋傳，許多網友都留言表達他們的震驚和質疑，「他們對這頭熊做了什麽，才會讓牠這樣走路？很不幸的，答案可能是長年的虐待」、「我不喜歡動物像馬戲團表演一樣被展示出來」、「這是我能想到最可怕的事」、「熊真的是那樣走路的嗎？牠看起來就像一個穿著熊裝的人」。

▲▼棕熊直立走路供遊客取樂，愛寶樂園挨轟虐待動物。（圖／翻攝自推特／TheMikeOG）

▲ 巴士司機會餵食跟在車旁的棕熊。（圖／翻攝自推特／TheMikeOG）

此前，南韓境內最後一頭北極熊Tongki在愛寶樂園獨居3年，2018年時為23歲，換算人類年齡約達80至90歲，引起動保團體抗議，要求園方停止展示如此高齡的動物，且南韓的氣候環境並不適合飼養北極熊，已經構成虐待。Tongki原定在2018年10月被轉移至英國約克郡的一座動物園、與牠的4頭同類度過退休生活，卻在出發幾天前死亡。當時便有人質疑愛寶虐待動物，但解剖結果證實，Tongki死於高齡。 

關鍵字： 愛寶樂園虐待動物日韓要聞

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