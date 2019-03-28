貓咪反常尖叫！他醒來驚覺「爺爺休克癱軟」　趕在黃金期救回

▲貓咪察覺爺爺有異，凌晨大叫驚醒飼主，搶在黃金時期搶救成功。（圖／網友李柏奕授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

網友李柏奕24日凌晨6點多突然聽到愛貓「魚骨」反常尖叫，起初以為是發情不以為意，但叫聲卻從未間斷，讓他睡意全失，起床查看貓咪順便叫醒爺爺。沒想到當他走進房間，發現爺爺躺在床上癱軟發抖，呼吸不到空氣已經快休克，嚇得趕緊叫救護車，所幸搶在黃金時刻救回性命。

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飼主李柏奕表示，10個月的魚骨是隻安靜乖巧的貓，除了想吃東西、想喝水或是找不到他的時候才會叫，但是那天早上時牠突然放聲尖叫，原本以為是貓咪發情了，「但那叫聲真的是劃破寧靜，也平常不太一樣，我要再繼續睡時，突然聽到另一個怪聲。我很明確知道的是那不是貓叫聲，想說是爺爺做惡夢了，所以起床要去叫他。」

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▲魚骨是李柏奕在網路社團領養回來的貓咪。

李柏奕走到房門之後，發現爺爺躺在床上全身發抖，拼了命在呼吸和求救，他趕緊用最快的速度叫救護車，「救援途中，魚骨或許知道些什麼，忽然間不吵不鬧坐在旁邊，舔著自己的毛看我們將爺爺送上救護車」，送到急診時才知道爺爺的肺部破洞，導致血水填滿肺孔，呼吸不過來。

▲▼魚骨在24日凌晨突然反常大叫。

「醫生說還好很早就發現，不然再晚就來不及了，不知道是巧合還是真有靈性，魚骨讓我們搶救到黃金時刻。」李柏奕表示，83歲的爺爺曾在11年前做過手術，平時身體硬朗，常常到處玩樂，這次似乎是菸齡久了導致的急性症狀，「如果那天我繼續熟睡，也沒有貓的叫聲把我吵醒，或許我爺爺就安詳的在家中走了...要不是牠，可能就錯過了。」





▲魚骨平常是隻安靜乖巧的貓咪，新奇的是，牠總是在爺爺身體不佳時做出反常舉動。



李柏奕也分享，幾年前有發生過類似的經驗，有一次爺爺出門要去蘇澳拜拜，「出發前魚骨一直黏著不讓爺爺出門，後來他起身要走時，狀況就發生了，這也是爺爺清醒後自己跟我說的」，魚骨總是在爺爺身體有問題的時候會做出反常的舉動。

事後這段故事分享到網路上吸引萬人按讚，許多網友紛紛留言驚呼，「動物都很有靈性，可以感覺到異常」、「爺爺的金孫幹得好」、「牠是擔心爺爺，看臉就知道了」，也有其他人分享自身經驗，「之前我們樓上失火，也是我家貓咪狂抓我們房間門」、「我家的也曾經在我心臟病發作的時候，直接跑去我媽的房間，一直叫一直要拉我媽下樓」。