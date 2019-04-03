狗寶貝嘴巴太臭親不下去？帥獸醫出動探照燈進行牙齒健診

▲狗狗口臭可能是身體警訊！ 照射牙菌斑燈光檢測牙周病。（影／ETtoday）

生活中心／綜合報導

熱愛毛小孩的你，是否經常與家中狗寶貝大玩親親，但對撲鼻而來陣陣口臭味感到怕怕？其實狗狗出現難聞的口臭味就是牙齒健康出狀況的警訊，應趕緊讓專業獸醫師為寶貝進行口腔健診。最近健綠與動物醫院合作「健綠牙菌斑現形技」計畫，只要帶著毛小孩體驗牙菌斑探照即可獲得健綠潔牙骨，拍下與狗狗的合照分享活動還有機會參加抽獎，把Dyson吸塵器帶回家！

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▲獸醫師孫全說明口臭就是狗寶貝牙齒警訊。（圖／翻攝自影片，下同）

獸醫師孫全說明，狗狗嘴巴會臭臭就是有問題！大部分都是因為牙菌斑累積，久而久之形成牙周病而造成口臭現象，由於牙菌斑並非肉眼就可以看見，所以最好能帶狗寶貝到特約動物醫院，接受健綠提供的探照燈偵測。經過健綠「牙菌斑現形燈」的藍色光束照射後，有牙菌斑的地方將秒現形呈粉紅色，輕鬆幫助毛爸媽曝光口腔清潔死角，才能盡早為狗寶貝的牙齒健康做完善的評估與建議。

▲▼健綠牙菌斑現形燈照射情況，出現粉紅色就是有牙菌斑。

像是影片中的狗主人就帶著愛犬噗優讓孫全醫師檢查，很快就發現噗優嘴巴裡面果然藏有牙菌斑，同時醫師也順便觀察到噗優還有牙結石、牙齦發炎及部分牙齒有斷裂的情況，並仔細的紀錄在健診單上，同時診斷為健康狀況第2級「略有牙菌斑及牙結石」，了解寶貝牙齒大致情況良好，主人也終於能放下心中的大石頭囉！

▲檢查完之後，獸醫師會將結果填寫在健診單上，方便日後持續追蹤。

到動物醫院接受健綠牙菌斑現形燈偵測牙菌斑之外，獸醫師也會順便觀察狗狗牙齒狀況，觀察是否有牙齦發炎、蛀牙、斷牙或其他一般人容易忽略的牙齒問題，並透過一張診斷書幫助主人了解與紀錄狗狗現階段的口腔問題，醫師也會告知主人是否需安排進一步檢查；若平常有些寶貝照顧上的問題或其他疑慮，也可以趁這時候向醫師發問，日後照顧狗寶貝將更加得心應手。

「健綠牙菌斑現形技」活動期間為3/23~4/30，帶著狗寶貝至活動特約動物醫院檢測粉紅菌斑，並接受獸醫師評估狗狗牙齒健康狀況，立即可獲得健綠潔牙骨試吃盒一組；接著拍下狗狗與活動DM合照上傳FB參加活動即可抽Dyson V7 Mattress除塵塵蟎吸塵器及多樣好禮！

活動詳情請見：https://www.greenies.tw/event