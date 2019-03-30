4年首辦萌寵市集塞爆！　野餐日毛孩「有吃又能健檢」笑開懷

▲ 一年一度的野餐日首次舉辦萌寵市集，吸引許多飼主帶狗前來 。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者闕雁琳／台北報導

ETtoday好朋友野餐日早上11點熱鬧開跑，現場除了邀請多位《聲林之王》的歌手演唱熱門曲目之外，今年首度舉辦萌寵市集，邀請12個寵物相關攤位，提供鮮食試吃、免費修毛、免費健檢等服務，讓跟著飼主出來野餐的毛小孩享口福，檢查健康還能變得美美的。

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▲▼溫暖的好天氣吸引許多飼主帶狗一起出門野餐。（圖／記者林敬旻、記者李毓康攝）



一年一度的好朋友野餐日今日在暖陽中開跑，微涼的天氣讓許多飼主帶上自家毛小孩出來野餐。此次攤位首度舉辦萌寵市集，提供寵物鮮食試吃販售、寵物生活用品、寵物智能互動裝置等等，ETtoday東森寵物雲商店的知名美容師團隊現場幫寵物修剪臉毛，幾分鐘就能讓每一隻狗狗變得超有型。另外，嬌寵醫生的陳正倫醫師也提供免費健檢，透過觸診做基礎檢查，讓飼主更了解愛犬的狀況，少了到醫院的緊張感，狗狗們站在桌子上「給摸」露出超萌傻笑。

▲狗狗參加免費的寵物剪健檢。

療癒人心的台灣狗醫生團隊也帶著治療犬「斑斑」到場，介紹治療犬的工作內容。飼主笑說，8歲的臘腸狗斑斑是一隻狗醫生，週六早上10點會到陽明醫院和蓮馨護理之家的長照中心和老人家互動，藉此幫助他們放鬆心靈，「老人家會想跟斑斑說話、摸摸牠的頭，藉此能多活動身體，有時候看斑斑可愛，還會自己幫牠取小名，像是卡哇伊之類的，長輩們都非常喜歡斑斑。」

▲▼台灣狗醫生帶著治療犬斑斑到場介紹平時的工作內容。

「我們也會帶狗和老人家去附近公園晃晃，多了斑斑陪伴，他們都會比較開心、更開朗，原本不喜歡講話的長者還會笑著跟我們聊天，告訴我們扶桑花的日文怎麼唸」，斑斑雖然不會開口表達，但牠懂得透過感受了解人類的情緒，帶給許多長者療癒的時刻。

▲▼擁有粉嫩肉球的橘白貓「蹼仔」帶著帥氣墨鏡來逛市集 。

ETtoday好朋友野餐日舉辦《聲林之王》人氣七強見面會，包括李友廷、許莉潔、張若凡、林孟辰、鄭可強、Gail與馮玟璇等人接連現場演唱，悅耳動聽的歌曲就是要讓大家耳朵懷孕！ 還有多到逛不完的攤位、拿到手軟的贈品，萌寵市集也有提供狗狗專用的鮮食可以試吃，讓飼主在暖陽中帶著愛犬一起野餐，度過美好週末。

▲▼ 萌寵市集有販售寵物鮮食、提供試吃品給毛孩飽口福。（圖／記者闕雁琳攝）



