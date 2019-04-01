高傲喵皇獨愛她！「側躺眼神死」當暖屁墊　媽笑：你也有今天

▲貓咪側躺當小主人的暖屁墊。（圖／翻攝自推特：HeishiKanako，下同）

寵物小組／綜合報導

貓咪對孩子的包容力遠勝過貓奴！日本一隻橘白貓Goro原本是一位高冷的主子，但自從小鏟屎官出生，就特別鍾愛她，不僅常常陪伴在睡床旁邊守護，甚至甘願充當毛茸茸暖屁墊，側躺露出眼神死的表情當坐騎，反差的待遇讓女飼主哭笑不得直呼，「原來你也有今天啊～」

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

請繼續往下閱讀...

▲▼貓咪Goro平常默默守護在小主人身邊。

推特用戶＠heishikanako經在分享家裡3隻貓咪Daikichi、Shara和Goro和孩子從小互動的點滴，自從家裡多了新成員，貓咪們突然都化身成暖保母，常常輪流守在身旁，偶爾舔她的頭髮整理，偶爾依偎在她腳邊取暖。而小貓奴在保鑣們的守護下逐漸長大，開始會拿逗貓棒跟牠們互動，甚至在看電視的時還會把貓咪當成坐墊，偷偷坐在上面傻笑，貓皇們對孩子的包容力讓身為貓奴的媽媽羨慕又好笑。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲喵皇眼神死：你開心就好～



臉舒粉專「這時候只要笑就可以了」也轉發這張照片，短短1天吸引1.6萬人按讚，網友紛紛打趣的笑說，「比貓更難養的惡魔在這！」、「你無法戰勝惡魔，但更惡的惡魔可以」、「這貓是蘿莉控」、「請問這麼逼真的坐墊哪裡買？」、「孩子 ＞貓＞鏟屎官」、「坐鎮(X)坐朕(O)」、「看看此貓生無可戀的樣子，就知道這已經是習以為常的事情」。