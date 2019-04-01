「4隻腳小蛇」萌翻日網　5萬人按讚喊：想和牠握手手..

▲日本德島寵物店PO出西三趾石龍子的照片萌翻全網。（圖／翻攝自推特／@ treemate02）



實習記者陳妙津／綜合報導

什麼蛇居然長出4隻小小腳？日本德島一間爬蟲類寵物店近日PO出數張店內新寵物的照片，只見牠全身滿是光滑細麟，形似小蛇，仔細一看卻發覺該生物竟有個4隻短短小小的腳，引發日本網友熱烈討論。

▲日本德島寵物店PO出西三趾石龍子的照片萌翻全網。（圖／翻攝自推特／@ treemate02）



從寵物店TreeMate2號SBS（@treemate02）PO出的照片中可見，照片中的生物蜷曲在店員手上，身上佈滿灰綠色細麟，腹部雪白，有著一雙綠豆大的小眼睛，彷彿是隻幼年小蛇，不過仔細一看卻可以發現，這條「小蛇」有4隻小小的腳，上方兩隻腳還緊貼著牠的身軀，看起來宛如是兩手乖乖貼緊身體的溫馴樣子瞬間萌翻網友們。

パッキングの続きの続き

ニシミツユビカラカネトカゲ

イベントには不向きなタイプ

魅力が伝わるといいのですけど… pic.twitter.com/eBzy0srsi8 — TreeMate2号 SBS (@treemate02) March 30, 2019

▲日本德島寵物店PO出西三趾石龍子的照片萌翻全網。（圖／翻攝自推特／@ treemate02）



該貼文至今已吸引了5萬多人按讚，1.7萬人分享，網友們紛紛熱烈討論到底是什麼生物，「超萌啊啊」、「哪裡有這麼可愛的生物，第一次看到欸」、「想和牠握手手」、「是一種罕見的蜥蜴，我家附近有時候會看到」、「蛇和水獺的結合體！」

其實這隻可愛生物並不是蛇類，而是屬石龍子科的蜥蜴「西三趾石龍子（Chalcides striatus）」，是以蝗蟲、蟋蟀為石的肉食性動物，主要現蹤於義大利、法國、西班牙、葡萄牙等歐洲地區，而萌翻大家的腳則是退化未完全的殘留，實際上已經沒有任何移動作用，因此牠也與蛇一樣是S形爬動。