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連假不想人擠人好想住飯店放鬆？　東森寵物雲讓你免費住老爺酒店！

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▲▼南港老爺行旅。（圖／記者黃士原攝）

▲放假想不想住飯店好好休息呢。（圖示意圖，老爺酒店／記者黃士原攝）

寵物小組／綜合報導

清明連假除了返鄉祭祖外，也是個放鬆的好時機，不過每個觀光景點總是在假期人潮爆滿，不想人擠人來逛東森寵物雲吧！現在來店單筆消費滿777，就可以抽寒舍艾美、喜來登十二廚、胡同燒肉等知名餐廳雙人餐券，還有價值8800元的老爺酒店住宿券，毛小孩吃飽飽，爸拔媽麻也有機會免費吃大餐、住飯店！

▼汪：我也想住好窩。（圖／東森寵物雲頭份店提供）

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▲毛小孩。（圖／東森寵物雲頭份店提供）

除了777抽獎活動外，東森寵物雲板橋店也將在4月6日正式開幕，服務更多粉絲，到時板橋店也有為期2天的特定品牌飼料「買一送一」、1元超值商品加價購，買越多賺越多，想拿好康的朋友們千萬不要錯過喔！

▼東森寵物雲板橋店。（圖／ETtoday）

▲東森寵物雲板橋店。（圖／ETtoday）

【777活動什麼時候開始？要怎麼參加？】

只要在3月27日至4月16日這段期間內，到東森寵物雲各分店消費滿777元並加入會員，即可現場立即轉「777幸運轉盤」1次，並獲得當週「週週抽餐券」機會1次，以及活動結束後「加碼抽老爺酒店住宿券」機會1次，一次獲得3個抽獎機會喔！

【獎品有什麼？】

幸運輪盤獎品：
1.商品$50折價券
2.商品$30折價券
3.洗澡$100折價券
4.精美小禮物

獎品數量有限，送完為止。

週週抽餐券：
1. 寒舍艾美酒店雙人餐券2組（3週共6份）
2. 台北喜來登大飯店十二廚餐廳雙人餐券3組（3週共9份）
3. 胡同燒肉雙人餐券4組（3週共12份）

活動結束加碼抽老爺酒店住宿券：
1.老爺集團六館聯合住宿券（價值8800元）3份

▼777幸運轉盤。（圖／東森寵物雲新莊店提供）

▲東森寵物雲777幸運轉盤。（圖／東森寵物雲新莊店提供）

【如果買超過777的倍數，可以獲得更多抽獎機會嗎？】

「777幸運轉盤」可無上限獲得機會，例如消費滿1554元可轉2次，滿2331元可轉3次，不過「週週加碼抽餐券」每人每周僅可獲得一次，需到下一週的計算期間再次消費才可再次獲得，而「加碼抽老爺酒店住宿券」則是每人僅限一次。

【餐券和住宿券的中獎名單要如何得知？】

得獎者都會以電話通知，而三週的抽獎名單分別會在4月8日（一）、4月11日（四）和4月18日（四）出爐，都會在ETtoday新聞雲發佈，敬請鎖定「ETtoday寵物雲」、「ETtoday東森寵物雲商店」臉書粉絲專頁。

▼喵：朕決定包下整間店了！（圖／東森寵物雲頭份店提供）

▲毛小孩。（圖／東森寵物雲頭份店提供）

▲老爺酒店住宿券、寒舍餐券送給你！　快來東森寵物雲玩「幸運轉盤」。（圖／記者王語薇製）

關鍵字： 連假飯店東森寵物雲商店老爺酒店寒舍艾美

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