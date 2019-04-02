白柴跳沙發滑倒「花式折腰」慘摔　落地惱羞找馬麻：抱我上去

▲柴柴摔倒的瞬間被攝影機完整錄下。（圖／白柴小阿呆粉專提供，下同）

寵物小組／綜合報導

千錯萬錯都是抱枕的錯！粉專白柴小阿呆日前分享一段逗趣影片，這天白柴小阿呆興沖沖的助跑要跳上沙發，沒想到降落點沒算好，踩到抱枕之後「花式折腰」慘摔，自己氣撲撲走到餐桌臭臉，還要馬麻抱抱，可愛又好笑的一幕全被寵物攝影機拍下。

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▲阿呆落地後氣噗噗走到餐桌。

飼主莫札桂日前在臉書公開社團「有點毛毛的」貼出影片寫道，「請問各位毛爸媽，我養的這隻怎麼會這樣笨......暈倒了我」，畫面中，阿呆從客廳助跑狂奔，突然「碰！」一聲掉到地板，默默爬起來走到餐廳，一臉氣噗噗發呆。馬麻發現異狀馬上憋住笑意，走過去安撫，將牠抱上沙發秀秀。

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▲馬麻把阿呆抱上沙發。

許多網友看到阿呆的逗趣舉動紛紛留言笑說，「降落失敗QQ」、「都是那個靠枕壞壞」、「這個麻麻很壞！還慢動作」、「後面是在鬧彆扭嗎XD」、「很聰明了，我家的笨到連從床上跳下來都可以骨折...」、「後面馬麻抱牠抱上沙發還腦羞」、「旁邊那個奴才，還不趕快來幫忙！」。