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大熊貓兄妹都是貪吃鬼！　「毛二」、「星二」4日飛丹麥新家

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▲大熊貓兄妹都是貪吃鬼！　「毛二」、「星二」4日飛丹麥新家（圖／翻攝自央視）

▲大熊貓小時候超可愛。（圖／翻攝自央視，下同）

大陸中心／綜合報導

大陸大熊貓「毛二」和「星二」將會在4日凌晨告別四川成都熊貓基地，搭乘北歐航空公司（SAS）的航班，前往丹麥首都哥本哈根的動物園。大陸今（3）日舉辦歡送會，現場聚集許多媒體，以及丹麥公園的接收人員，雙方都十分重視2隻大熊貓前往新家的過程。

在現場，成都大熊貓繁育研究基地動館中心的吳主任拿起照片，介紹著2隻大熊貓的成長點滴。其中，2013年8月23號出生的大熊貓「星二」，當時體重只有156克，還算是個健壯的男寶寶；至於2014年7月26日出生的「毛二」體重則是181克，2隻大熊貓兄妹從出生到現在可都相當健康。

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▲大熊貓兄妹都是貪吃鬼！　「毛二」、「星二」4日飛丹麥新家（圖／翻攝自央視）

▲眼裡只有食物的毛二。

吳主任笑說，毛二是個小胖子，在2歲時體重就已經90公斤，現在則是到達110公斤；而星二則是帥氣又可愛，好動的牠總是喜歡爬到樹上，也同樣非常貪吃，不過是個外型超漂亮的大熊貓。

另外，判定一隻大熊貓漂不漂亮並不在於外型要「又萌又圓」，吳主任提到，首先要關注的就是大熊貓們的毛色、體型、體重等等，「不過在我們眼裡，健康才是最漂亮的！」此外，並不是毛色非常雪白就代表健康，吳主任說，「毛色略黃的原因其實跟牠們的生活環境有關，有些熊貓較調皮，會沾到泥土、樹皮等等。」

▲大熊貓兄妹都是貪吃鬼！　「毛二」、「星二」4日飛丹麥新家（圖／翻攝自央視）

▲▼愛爬樹又貪吃的星二。

▲大熊貓兄妹都是貪吃鬼！　「毛二」、「星二」4日飛丹麥新家（圖／翻攝自央視）

大熊貓「毛二」和「星二」此次要飛往丹麥受到高度關注，事前也要做好充足的準備；首先必須先做好長達30天的隔離檢疫過程，經檢查，目前2隻熊貓的身體相當健康。除此之外，還必須觀察熊貓有沒有「過度焦躁」的反應，2隻大熊貓直到目前為止，狀態都十分良好。

由於「毛二」和「星二」要長期居住在哥本哈根，吳主任說，我們已經準備了一些家鄉的食物，也就是他們最愛的竹子，至少可以吃上3、4天。」同時，也會讓大熊貓慢慢適應丹麥那邊的食物。

▲大熊貓兄妹都是貪吃鬼！　「毛二」、「星二」4日飛丹麥新家（圖／翻攝自央視）

▲面對大熊貓的到來，吳主任說，連丹麥海關官員都十分興奮。

聽到2隻可愛的大熊貓要來，丹麥的民眾非常興奮，而動物園也做了充足的準備。吳主任表示，哥本哈根動物園準備了很多室內、室外的場地，尤其是依據熊貓黑白毛色所建的『太極形狀』室外運動場，不僅如此，還有假樹、水池等等，很漂亮也很用心。另外，她也提到，丹麥雖然地處北歐，長年氣候大多在5°-20°之間，正好是最適合大熊貓生存的溫度，「相信他們一定會過得很開心。」

關鍵字： 大熊貓毛二星二丹麥成都熊貓基地四川

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