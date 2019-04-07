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暴怒柯基2.0！快嘴還原「夫妻吵架日常」　萬人笑：小三出來了

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▲▼暴怒柯基2.0！快嘴還原「夫妻吵架日常」　萬人笑：小三來了。（圖／翻攝自柯基會社臉書）

▲神配音的暴怒柯基推出第二集，短短2天已經累積近5萬人按讚。（圖／翻攝自柯基會社臉書，下同）

寵物小組／綜合報導

前陣子由配音大神狂風桑詮釋的「暴怒柯基」曾在網路上被瘋傳，逗趣又生動的對話笑翻百萬人。日前又推出新作，一樣由3隻短腿基擔任主角，將狗狗日常的激烈鬥嘴片段，搭配擬人的對話，浮誇呈現牠們的情緒，這次還出現「小三狗」跟狗爸爸調情，影片短短推出2天再度笑爆萬名網友。

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▲▼暴怒柯基2.0！快嘴還原「夫妻吵架日常」　萬人笑：小三來了。（圖／翻攝自柯基會社臉書）

▲▼狗媽媽親眼看到老公在跟別得狗打鬧。

▲▼暴怒柯基2.0！快嘴還原「夫妻吵架日常」　萬人笑：小三來了。（圖／翻攝自柯基會社臉書）

微博「幸福皮小白」經常分享3隻萌柯基狗爸爸三色柯基「高小維」、媽媽「高小皮」和女兒「豬小白」的生活點滴，其中夫妻倆平時的興趣是互相鬥嘴。更新的影片中，高小維和高小皮維持一貫的暴怒風格，見面就吵得不可開交，甚至還出現新主角「小花」，開心的在公園和高小維調情，夫妻狗快嘴連環互嗆，畫面有夠好笑。

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影片分享出來再度讓網友瘋傳並留言笑說，「看完這個視頻我要窒息了！」、「這3隻狗仔的生活真是太豐富」、「笑到我周圍的空氣都吸光了」、「真不愧是柯基，沒有讓我失望」、「配得真好，還有劇情！」、「小三狗出現啦」、「狗媽媽的帽子戴好，歪了XD」、「這兩隻柯基怎麼能天天吵架」。

＊觀看影片請按此

關鍵字： 柯基吵架配音小三夫妻

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