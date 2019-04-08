97隻絕望鯨魚遭囚禁「尖刺煉獄」...終於可回家了！普丁「砸1.4億」夏天野放

▲「鯨魚煉獄」位在俄羅斯遠東海域。（圖／翻攝自記者Masha Netrebenko臉書影片）

寵物中心／綜合報導



俄羅斯遠東海域在去年秋冬時，被發現有一座「鯨魚煉獄」，裡面囚禁了上百頭要被賣往大陸海洋公園、水族館的鯨魚，如今牠們可望重生。俄羅斯自然資源部長科貝爾金(Kobylkin)表示，因為接到了總統普丁的指令，會在即將到來的夏天，釋放這些失去自由的殺人鯨與白鯨。

綜合外媒報導，海洋未來學會創辦人卡斯托(Jean-Michel Cousteau)指出，他們已嘗試去了解被囚禁在此的所有鯨魚，並討論未來的處理方式，不必再多說就是開始「展開計畫」。

對於解放鯨魚的時間點，科貝爾金與卡斯托在記者會上表示，當時囚禁的時間點是非常嚴峻的冬天，在那樣的天候狀態下，要釋放任何一隻鯨魚都是不可能的，牠們可能會全部喪命，而現在夏天即將到來，準備可以開工了，是要完成釋放的時候。

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▲這些鯨魚原本預計將銷往大陸。（圖／Свободу Косаткам и Белухам - Free Russian Whales）

據了解，「鯨魚煉獄」位於俄羅斯遠東地區納霍德卡港，關有11隻殺人鯨與90隻白鯨，而這群野生的海洋哺乳類動物在被捕捉後，準備被送往中國大陸的水族館，甚至銷往海洋公園作表演動物，當時讓俄羅斯政府備受全球輿論的責難。

消息人士指出，這可說是有史以來囚禁最多野生海洋哺乳動物的一次。目擊的記者瑪莎(Masha Netrebenko)指出，她一看到「鯨魚監獄」時的內心相當震撼，海上的巨型圍欄上有著尖銳的刺，目的是要防止鯨魚逃跑。

動保人士後來不斷奔走，要求釋放鯨魚，過程中疑似有4頭鯨魚因為過於險峻的環境與低溫不幸死亡。俄羅斯總統普丁日前終於下令，要相關人員立刻調查整起事件，並釋放所有鯨魚。

不過現在要釋放這些鯨魚，也不是一件簡單的事，因為動保人士期待當局能夠將鯨魚回放到當初被捕捉的地方，預計整個野放計畫與行動將耗資460萬美金，相當於新台幣1.4億元。