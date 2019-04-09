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腳味癖萌貓專偷鄰居鞋子　飼主PO「一車戰利品」：歡迎認領～

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▲▼腳味癖萌貓專偷鄰居鞋子　飼主PO「一車戰利品」：歡迎認領～（圖／翻攝自IG:snorrithecat）

▲飼主已經收到一整車貓咪帶回家的戰利品。（圖／翻攝自IG:snorrithecat，下同）

寵物小組／綜合報導

美國奧勒岡州（Oregon）波特蘭市有一隻神偷貓每天都會帶不同的「戰利品」回家，包括襪子、手套還有多到要用推車載的鞋子，幾年下來累積龐大的數量，讓飼主無奈又好笑。飼主除了將贓物的照片貼在網路上，提供給物主認領，同時也公布貓咪超可愛的犯罪過程！

▲▼腳味癖萌貓專偷鄰居鞋子　飼主PO「一車戰利品」：歡迎認領～（圖／翻攝自IG:snorrithecat）

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▲▼Snorri Sturluson常常跑到鄰居家偷鞋子。

▲▼腳味癖萌貓專偷鄰居鞋子　飼主PO「一車戰利品」：歡迎認領～（圖／翻攝自IG:snorrithecat）

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現年6歲的橘貓Snorri Sturluson看起來和一般的家貓無異，但牠有著偷竊的習慣和腳味癖，特別喜歡偷鞋子，而且非常擅長潛入民宅，將小孩的玩具、帽子、手套或是襪子等物品咬回家，每次都讓飼主亨德爾哭笑不得，因為她已經「收到」一手推車的鞋子，家裡已經堆不下。

▲▼腳味癖萌貓專偷鄰居鞋子　飼主PO「一車戰利品」：歡迎認領～（圖／翻攝自IG:snorrithecat）

▲家裡散落貓咪別人家的鞋子。

亨德爾為了讓贓物能物歸原主，特別在Instagram和YouTube上開設帳戶，歡迎大家隨時來認領，除此之外，她也會逐家逐戶敲門，詢問鄰居是否有丟失物品，並在貓咪身上加裝攝影機，一睹這隻頑皮小傢伙的奇妙冒險之旅。雖然鄰居們常常被闖空門，但他們卻依然喜歡Snorri，讓亨德爾笑說，「看來牠不只偷鞋，還會偷心！」

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

Snorri Sturluson潛入民宅的影片曾在2015年貼出，由於牠實在太可愛了，這段影片又在網路上瘋傳，許多網友紛紛留言笑說，「這神偷也太厲害了！」、「看到小偷的真面目，一秒原諒」、「我也好想被偷～」、「一車的鞋子也太猛XD」。
 

關鍵字： 貓咪小偷美國戀腳癖戰利品認領

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