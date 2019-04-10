3天內交配8次仍失敗！　香港海洋公園熊貓館今「重新開放」

▲香港海洋公園今日重新開放「大熊貓之旅」展館。（圖／中新社）

大陸中心／綜合報導

大熊貓「盈盈」和「樂樂」這幾年來努力製造小baby，為了讓牠們有安穩的環境，香港海洋公園先前也關閉了「大熊貓之旅」展館。不過盈盈、樂樂今年的交配季節以在昨（9）日，3天內交配了8次仍未成功，而今（10）日園方也宣佈展館將重新開放。

據了解，盈盈、樂樂定居香港已12年，從2010年開始不斷試圖製造小baby卻一次次失敗，甚至5次傳出假懷孕消息。海洋公園動物及保育執行總監布文傑也提到，「在這三天的交配期間，園方有觀察到2隻大熊貓在8次共處時，曾嘗試進行自然交配，只可惜都沒有成功。」

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布文傑指出，雌性大熊貓的發情高峰期只有24-72小時，園方及大熊貓保護研究中心團隊也採用樂樂的精液，為盈盈進行3次人工授精，藉此增加受孕機會，「未來數月將密切地觀察盈盈的身體狀況，並且適時向大眾提供2隻大熊貓的最新消息。」

▲大熊貓樂樂。（圖／中新社）

大陸大熊貓保護研究中心科學研究與動物管理處負責人凌珊珊也表示，「我們已把握最好時機安排2隻大熊貓獨處，增加盈盈的受孕機會，若盈盈針的成功受孕，最早將會在今年6月下旬出現荷爾蒙水平及行為變化等懷孕跡象，不過這些跡象也有可能是假懷孕所造成。」

據悉，大熊貓的懷孕期長達72至324天不等，但是只有在胎兒出生前14至17天左右，才可以透過超聲波來確認牠們是否真正懷孕。由於盈盈一直沒受孕成功，四川省林業和草原局曾表示，這2之大熊貓雖然每天相處在一起，但交配的選擇就只有對方，所以可能沒有完全將感情投入。再經過多方面的考量後，香港海洋公園也計劃明年將盈盈、樂樂送四川回家鄉繁殖。

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