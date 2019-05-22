ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

影／是我的！2小象龜看上同片葉子　牠搶食輸了氣噗噗...下秒反應萌翻

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼ 烏龜,陸龜,水龜 。（圖／東森寵物雲商店提供）

▲小象龜搶食物。（圖／東森寵物雲商店提供，下同。）

寵物小組／綜合報導

如果想要養寵物，又怕寵物太活潑破壞家中家具，不妨從可愛的「爬蟲類」開始照顧起！兩棲爬蟲類中，最親民的動物就屬烏龜了，身為變溫動物的牠們，需要外界的溫度維持體溫，因此常可以見到牠們堆疊在石頭上「曬日光浴」的萌樣；行動緩慢的牠們，生氣起來也有一種特別的趣味。

請繼續往下閱讀...

世界上最大的陸龜為「亞搭伯拉象龜」和「加拉巴戈象龜」，牠們的背甲最大可生長至120公分，作為10歲以下小孩的馱獸也不是問題。而家庭寵物中最常見的陸龜就是「蘇卡達象龜」了，雖然牠們最終可以長到60公分，但年幼時還是很小巧可愛的。

▲▼ 烏龜,陸龜,水龜 。（圖／東森寵物雲商店提供）

▲搶食搶輸轉頭就走了，只是走不快XD。

影片中可見，2隻小蘇卡達象龜看上同一片葉子正在搶食，雙方你一來我一往，誰也不想讓。沒想到隨後由右邊的小象龜贏得食物，左邊的象龜則是氣噗噗想轉身就走，但由於牠行動太慢了，營造不出一般人賭氣秒離開現場的樣子，傻傻的模樣意外萌翻眾人。

除了陸龜之外，其他如巴西龜、班龜和黃頭側頸龜（忍者龜）等水龜也是居家寵物的好選擇。部分生活在水裡的烏龜除了曬太陽和交配，其餘時間可能都不會上陸地；不過多數的寵物水龜看到人類要來餵食，都會自動游過來討飯飯，相當親人可愛。

▲▼ 烏龜,陸龜,水龜 。（圖／東森寵物雲商店提供）

▲黃頭側頸龜，也有人稱作忍者龜。

▲▼ 烏龜,陸龜,水龜 。（圖／東森寵物雲商店提供）

▲楓葉龜。

▲▼ 烏龜,陸龜,水龜 。（圖／東森寵物雲商店提供）

▲班龜疊疊樂照光。

看了這麼多可愛的小傢伙，如果心動想養隻新夥伴，即日起只要到東森寵物雲新莊店購買兩棲爬蟲類，皆享有「標價上再八折」的折扣；若想為爬蟲類寵物打造溫馨的家，加購飼養設備以及加溫燈，一樣分別有八折、六折的優惠，另再搭配其他設備的話也別忘了洽詢爬蟲專區店員，可再享隱藏優惠喔！

【東森寵物雲全台分店資訊】

北投店 (02)2891-2103 台北市北投區中和街317號

通化店 (02)2732-4986 台北市大安區基隆路2段118號

士林店 (02)2883-1359 台北市士林區文林路68號及66號B1

ATT概念館 (02)7701-7880 台北市敬業三路123號3樓13-4

三和店 (02)2976-0125 新北市三重區三和路2段164號1樓

三重中正北店 (02)8982-0666 新北市三重區中正北路119號

板橋店 (02)2951-7538 新北市板橋區四川路一段136號1樓

新莊店 (02)2996-0026 新北市新莊區中正路2號

湖口店 (03)590-3375 新竹縣湖口鄉中山路二段212及214號

新豐店 (03)557-7673 新竹縣新豐鄉新興路56號1.2樓

竹東店 (03)510-2715 新竹縣竹東鎮長春路3段224號

竹南店 (037)465-571苗栗縣竹南鎮延平路166號

頭份店 (037)670-509 苗栗縣頭份鎮中華路1307號

苗栗店 (037)263-118 苗栗縣苗栗市中正路109及111號

關鍵字： 烏龜爬蟲類寵物東森寵物雲商店

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

一開魷魚瞬間8貓2狗包圍逼視　奴才默默啃：眼睛業障..

最強保護色！米克斯身上現「隱藏版貓咪」　網：以為是..

小喵奶音呼喊「看看我嘛～」　見媽沒反應「超萌出擊」..

影／跨越種族母愛大噴發　流浪汪緊抱「1月大棄嬰」救..

影／小男孩擁16歲臨終狗度最後一刻　闔眼瞬間.....

肉肉交出來！3隻惡霸每天擋門　強迫交換：我的魚給妳

影／連日暴雨3個月浪浪躲玉米田　見愛媽送飯全身濕「..

柴犬見美女店員秒拋下爸！貼腿賴著不走　網笑：牠在幫..

影／阿嬤內褲吞下肚！二哈不滿媽碎念「嬰兒嗓嗆聲」　..

北投7處燕巢遭砸毀！鳥寶趴草堆發抖　她心疼：落了一..

「殘忍實測」不理撒嬌貓5分鐘　狂舔奴才耳朵網呼：快..

全球不到100隻「神話之鳥」現身　台灣本島首見！鳥..

汪姐妹吵出門！見大雨秒後悔 開會討論決定「還是回家..

見鬼？一覺醒來看到「靈異動物」　博美一臉驚恐.....

妞妞TV-【逃脫】真人密室逃脫:貓之王國篇 Ft...

連日暴雨3個月浪浪躲玉米田　 全身濕...見愛媽送..

愛寶寵新知-【1分鐘毛孩知識】為什麼摸貓會突然被咬..

柴可兔斯貓-波皇無聊就想自嗨　肥妃：不理我就偷咬你..

貓與香菜-貓咪真的很機車！兩分鐘了解一下牠們的性格

浪浪別哭-替浪浪說話！別讓你的愛變成了阻礙

獨／南投山區捕獸陷阱氾濫　無辜浪浪誤踩慘遭截肢　動..

特／心臟重跳1下！回家遇貓掙扎離世...3年後溝通..

聞奴才腳趾3秒...萌喵被「臭到起立」瞳孔地震：我..

居然沒帶我出門！柴柴見主人回家「卡痰聲哭訴」　狗友..

柴柴抽取式衛生紙！體毛「一撮又一撮」　網驚嘆：養到..

狗住「滿地屎」陽台！一叫飼主就亂棍猛K　鄰居苦勸他..

夫妻被嗡嗡聲打擾一年多　房間竟有8萬隻蜜蜂同居

被棄養絕食3個月！胖橘心碎爆瘦臉頰凹　新媽淚：這在..

角頭柴堅持不洗澡！「真正的老大」出馬...對話笑翻..

14隻狗醫生陪伴師生走出槍案傷痛　汪照片入學校紀念..

才罵完警政署長就被韓粉‥　黃光芹：我跟韓國瑜勢不兩..

凱特王子妃穿1880元小白鞋逛花園　輕鬆爬樹屋

端午佳節關懷弱勢送愛心　財神廟偕金山警發放物資添溫..

民進黨中執會協調無果散會　陳明文：不滿意結果也得接..

SBL／第17季參戰與否未表態　達欣會籍仍保留

我跟別的女孩不一樣！《與惡》陳妤高中反抗穿制服裙

不斷更新／羅力前5局封鎖獅打線　5局結束富邦1：0..

業務員勸誘保戶貸款買投資型保單　金管會將重罰「最高..

中職／張泰山回娘家　現身台南球場觀眾席

檀島香港茶餐廳5/24插旗微風北車　這3天憑台鐵高..

寵物動物熱門新聞

一開魷魚片　瞬間8貓2狗包圍逼..

米克斯肚肉驚現「隱藏版貓咪」！

小喵奶音呼喊　見媽沒反應萌出擊

流浪汪緊抱「1月大棄嬰」救她一..

16歲老狗離世瞬間　男孩崩潰大..

3隻惡霸每天擋門　強迫交肉肉

「玉米田浪浪」抬頭感謝愛媽給飯

柴犬認店員當媽　貼腿賴著不回家

內褲吞下肚！二哈「嬰兒嗓」嗆媽

北投7處燕巢遭砸！鳥趴草堆發抖

金孫要按摩！阿公阿嬤雙手忙不停

睡覺肚皮好熱鬧　波浪滾動嚇壞網

角頭柴不洗澡！真正老大出馬爆笑

橘貓半路攔截撒嬌　徐文良帶回家

讀者迴響

熱門新聞

一開魷魚片　瞬間8貓2狗包圍逼..

米克斯肚肉驚現「隱藏版貓咪」！

小喵奶音呼喊　見媽沒反應萌出擊

流浪汪緊抱「1月大棄嬰」救她一..

16歲老狗離世瞬間　男孩崩潰大..

3隻惡霸每天擋門　強迫交肉肉

「玉米田浪浪」抬頭感謝愛媽給飯

柴犬認店員當媽　貼腿賴著不回家

內褲吞下肚！二哈「嬰兒嗓」嗆媽

北投7處燕巢遭砸！鳥趴草堆發抖

金孫要按摩！阿公阿嬤雙手忙不停

睡覺肚皮好熱鬧　波浪滾動嚇壞網

角頭柴不洗澡！真正老大出馬爆笑

橘貓半路攔截撒嬌　徐文良帶回家

16KG吉娃娃甩掉半個自己　還..

最新影片

更多

「殘忍實測」不理撒嬌貓5分鐘　狂舔奴才耳朵網呼：快結婚吧

全球不到100隻「神話之鳥」現身　台灣本島首見！鳥迷塞爆高屏溪

汪姐妹吵出門！見大雨秒後悔 開會討論決定「還是回家吧...」

見鬼？一覺醒來看到「靈異動物」　博美一臉驚恐...傻愣模樣萌暈網

妞妞TV-【逃脫】真人密室逃脫:貓之王國篇 Ft.黃阿瑪的後宮生活

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面