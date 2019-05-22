影／是我的！2小象龜看上同片葉子　牠搶食輸了氣噗噗...下秒反應萌翻

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▲小象龜搶食物。（圖／東森寵物雲商店提供，下同。）

寵物小組／綜合報導

如果想要養寵物，又怕寵物太活潑破壞家中家具，不妨從可愛的「爬蟲類」開始照顧起！兩棲爬蟲類中，最親民的動物就屬烏龜了，身為變溫動物的牠們，需要外界的溫度維持體溫，因此常可以見到牠們堆疊在石頭上「曬日光浴」的萌樣；行動緩慢的牠們，生氣起來也有一種特別的趣味。

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世界上最大的陸龜為「亞搭伯拉象龜」和「加拉巴戈象龜」，牠們的背甲最大可生長至120公分，作為10歲以下小孩的馱獸也不是問題。而家庭寵物中最常見的陸龜就是「蘇卡達象龜」了，雖然牠們最終可以長到60公分，但年幼時還是很小巧可愛的。

▲搶食搶輸轉頭就走了，只是走不快XD。

影片中可見，2隻小蘇卡達象龜看上同一片葉子正在搶食，雙方你一來我一往，誰也不想讓。沒想到隨後由右邊的小象龜贏得食物，左邊的象龜則是氣噗噗想轉身就走，但由於牠行動太慢了，營造不出一般人賭氣秒離開現場的樣子，傻傻的模樣意外萌翻眾人。

除了陸龜之外，其他如巴西龜、班龜和黃頭側頸龜（忍者龜）等水龜也是居家寵物的好選擇。部分生活在水裡的烏龜除了曬太陽和交配，其餘時間可能都不會上陸地；不過多數的寵物水龜看到人類要來餵食，都會自動游過來討飯飯，相當親人可愛。

▲黃頭側頸龜，也有人稱作忍者龜。



▲楓葉龜。

▲班龜疊疊樂照光。

看了這麼多可愛的小傢伙，如果心動想養隻新夥伴，即日起只要到東森寵物雲新莊店購買兩棲爬蟲類，皆享有「標價上再八折」的折扣；若想為爬蟲類寵物打造溫馨的家，加購飼養設備以及加溫燈，一樣分別有八折、六折的優惠，另再搭配其他設備的話也別忘了洽詢爬蟲專區店員，可再享隱藏優惠喔！

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