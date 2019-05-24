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投稿寵物萌日常送你看《寵物當家2》　毛孩還能登宣傳片

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▲電影《寵物當家2》將於6月6日上映。（圖／翻攝自環球影片官方頻道）

▲超可愛的麥斯回來啦！《寵物當家2》將於6月6日上映。（圖／翻攝自環球影片官方頻道）

寵物小組／綜合報導

動畫電影《寵物當家》中的萌寵們回來啦！這次你家愛寵也能當宣傳片主角，將毛孩萌趣、搞怪的照片或影片投稿至《我們這一家，換你的寵物來當家》活動頁面，還有機會獲得《寵物當家2》的電影票，活動從5月24日中午12:00開始至6月16日晚上11:59截止。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

《寵物當家2》4招教你當一隻貓。（圖／翻攝自YouTube／環球影片官方頻道）

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▲這位汪星人，你在貓砂盆裡做什麼？（圖／翻攝自YouTube／環球影片官方頻道）

電影《寵物當家》揭露奴才們看不到的「毛孩私生活」，包括臘腸狗用打蛋器抓背、毛孩兄弟間的明爭暗鬥，甚至奴才前腳一出，毛孩馬上揪團開趴，搞笑生動的畫面讓人捧腹大笑。令人期待的《寵物當家2》將於6月6日上映，這次不僅有新角色加入，白博美小潔竟然想當一隻貓！官方日前就釋出肥貓克蘿伊教學「當貓4撇步」，其中包括成熟世故、舉止優雅、行禮如儀，還要有態度，各種喵星人甩態的模樣讓奴才們「很有親切感」。

《寵物當家2》4招教你當一隻貓。（圖／翻攝自YouTube／環球影片官方頻道）

▲《寵物當家2》貓咪甩態片段。（圖／翻攝自YouTube／環球影片官方頻道）

毛爸毛媽只要點進《我們這一家，換你的寵物來當家》活動頁面按下「立即參加」按鈕，綁定臉書帳號就可完成報名程序，進行具名或匿名投稿，照片、影片內容和寵物類別沒有任何限制，投稿即能獲得參加獎《寵物當家2》電影票乙張（每週抽出30名，並於最後一週加碼抽出40名，於抽出當週寄出，數量共100名）。

＊上傳之影片有限制大小，建議如要分享愛寵影片可先將影片上傳FB或YouTube，再將影片連結貼回活動報名欄位。

寵物當家2。（圖／翻攝自Youtube／環球影片 官方頻道）

▲嘔吐鬧鐘絕對會把所有奴才嚇醒！（圖／翻攝自Youtube／環球影片 官方頻道）

主辦單位也將依據主題，評選出最優的40名得獎者提供「入選獎」，獎品包括《寵物當家2》寵物造型領巾、《寵物當家2》寵物造型領結、《寵物當家2》T-shirt 等，由主辦單位隨機分配；活動結束後，在參與投票的會員中，將抽出45名會員贈送《寵物當家2》歡樂著色遊戲組1份。每人對任何一則投稿都具有一票的投票資格，而投票次數每天會重整，歡迎邀請親朋好友一起參與投票！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▼《寵物當家2》預告片：

關鍵字： 毛孩電影票寵物當家2

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