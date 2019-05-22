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滾去睡覺！沒耐心貓媽一掌推下孩子　網噴笑：本性大於母性XD

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寵物小組／綜合報導

讓為娘的幫你一把！日前網路上流傳一段神之爆笑的影片，這天貓媽媽看著幼貓要回到小窩躺床，緩緩的從紙箱邊緣爬過去，沒想到缺乏耐心的貓媽突然霸氣身手，一掌把孩子推下去，讓網友忍不住直呼，「本性大過母性！」

▲▼沒耐心貓媽推兒落下「緊企睏」　網噴笑：本性大過母性XD。即新聞

▲為娘的親手送小貓去睡覺。

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影片中可以看到，這隻3歲的橘白貓初次體會當母親，還不太會照顧孩子的牠，這天看著小屁橘在箱子上方，看著裡面的小睡窩想回去休息，但這個高度對年幼的小貓來說是個挑戰。貓媽媽聽見孩子使盡吃奶的力氣喵喵叫幾聲，似乎是在求助的樣子，在一旁等得不耐煩，貓掌「啪」一聲親手將孩子推下去，動作完全沒在客氣的。

▲▼沒耐心貓媽推兒落下「緊企睏」　網噴笑：本性大過母性XD。即新聞

▲貓媽媽在旁邊看到孩子慢吞吞的移動，慢慢地不耐煩。

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許多網友看完貓媽的舉動紛紛留言笑翻，「這不是貓媽，是虎媽」、「媽媽是鋼鐵嚴母XD」、「這...確定是親生的嗎」、「幫寶寶QQ」、「喵：老娘要去吃罐罐，你快點下去」、「母貓完全沒在管孩子會不會痛哈哈哈哈哈」、「母貓：啊你是要拖多久？滾去睡覺啦！」、「讓老娘幫你一把」、「超霸氣的老媽」、「貓咪看到慢慢移動的東西就是會手癢」。

關鍵字： 貓媽母性睡覺本性

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