夫妻被嗡嗡聲打擾一年多　房間竟有8萬隻蜜蜂同居

▲西班牙近期不斷有蜂窩入侵住宅事件發生。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

西班牙格拉納達（Granada）一對夫妻在家中不斷聽見蜜蜂嗡嗡聲，甚至音量越來越大，導致他們晚上經常無法入睡，但始終找不到聲音來源，於是決定請養蜂專家格雷羅(Sergio Guerrero)的幫忙，沒想到竟在臥室牆後發現巨型蜂窩，裡頭居住多達8萬隻的蜜蜂。

根據《CNN》報導，這對夫妻大約在一年前開始注意到房子有蜜蜂嗡嗡聲，但通知警方、消防人員和地方議員都沒人能解決。而近期當地氣溫逐漸上升，這對夫棄發現嗡嗡聲變得更加嚴重，甚至成為難以忍受的噪音，於是決定請養蜂專家格雷羅來幫忙，希望能解決噪音問題。

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格雷羅於5月12日到訪查看時，震驚地發現房子的臥室牆後有一個巨型蜂窩，裡面約有8萬多隻蜜蜂居住。格雷羅表示，對這對夫妻能跟蜜蜂當鄰居，共用一間房子感到很不可思議。此外，依照蜂窩外型看來能肯定蜜蜂已在這房子居住長達多年。

格雷羅更提到，蜜蜂發出嗡嗡聲不會是固定的音量，而是根據當天所做的事情有所變化。另外，造成蜂窩變大的原因，主要是當地大量種植花卉，且近年來氣溫嚴重攀升，導致昆蟲在繁殖期大量繁殖。

目前格雷羅已收到不少蜂窩入侵住宅的事件，他呼籲人類應該意識到環境對蜜蜂造成的影響。

▼養蜂專家格雷羅（Sergio Guerrero）在臥室牆後發現巨型蜂窩。（貼文／翻攝自LAS PROVINCIAS／Twitter）