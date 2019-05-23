小拉拉偷開罐頭被揍　狗姐衝來廁所「肉身護妹」：牠知道錯了

▲一隻搗蛋汪被罵，兩隻一起聽訓。（圖／有點毛毛的／網友Hui Weimin提供，下同）

寵物小組／採訪報導

有姐姐罩的孩子不怕打！高雄一隻小拉布拉多「謙喜」正值長牙期，這天牠趁著家裡沒人，偷偷開箱罐頭，把東西全部咬出來，留下滿地的殘局。等到媽媽回到家，看到四散的「搗蛋證據」，氣噗噗走到浴室要罵狗，沒想到狗姐姐可喜突然「肉身擋媽」，暖暖的舉動讓其他網友看了忍不住直呼，「真是天使姐姐！」

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▲可喜跑來擋在媽媽和謙喜之間當和事佬。



飼主Hui Weimin經常在臉書公開社團「有點毛毛的」分享愛犬的生活點滴，狗姐姐可喜常常在謙喜犯錯時跑來保護妹妹。這天謙喜又在家搗蛋，因為怕被罵自己躲進廁所反省，媽媽看到慘劇之後要走去質問兇手，可喜一看到馬上走到門口肉身阻擋，一臉真摯的彷彿在說，「牠知道錯了！不要兇牠咩～」垂眼露出無辜到不行的表情，畫面相當可愛。

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許多網友看到可喜善良的護妹行為紛紛留言讚翻，「好有愛的姐姐」、「罐罐大放送！」、「是罐罐自己爆炸der」、「謙喜又亂咬裝無辜」、「看到姐姐來就安心的趴下了XD」、「妹妹表情完全沒有悔意」、「2個都揍下去就對了」、「我看謙喜要改名漏喜XD」、「姐姐就是要保護妹妹嘛～好天使」。

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