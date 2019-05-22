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收容所曝光率小！　暖男用鏡頭拍下「無數笑眼」訴說浪浪心聲

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▲▼收容所曝光率小！暖男拍下浪浪天真笑眼　用鏡頭訴說牠們的故事。（圖／新北市動保處提供）

▲哈姆隊長每周二會到動物之家當志工，幫浪浪拍一系列美照。（圖／新北市動保處提供，下同）

寵物小組／綜合報導

用自己的專長替浪浪盡一份心力。一名志工哈姆隊長每周二會到板橋動物之家志工服務，帶園區內的毛寶貝出來玩、幫他們拍照片分享到網路上增加認養機會。因為自己跟女友都很愛毛寶貝，因此希望藉由自己專長拍出毛寶貝的美好，讓大家都能看到，願意給牠們一個屬於自己溫暖的家。

▲▼收容所曝光率小！暖男拍下浪浪天真笑眼　用鏡頭訴說牠們的故事。（圖／新北市動保處提供）

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▲哈姆隊長自從領養愛犬哈姆，才知道還有很多毛孩都在等家。

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哈姆隊長表示，自從認養混種哈士奇哈姆之後，才發現原來動物之家有那麼多毛寶貝需要找家，決定以自己的攝影專長盡一己之力來幫助牠們找家。他到新北市8處動物之家拍攝毛寶貝，不打悲情選擇以自然溫馨的角度拍出牠們的天真活潑可愛的一面，將照片分享到網路上增加曝光機會。

▲▼收容所曝光率小！暖男拍下浪浪天真笑眼　用鏡頭訴說牠們的故事。（圖／新北市動保處提供）

▲▼許多狗狗在哈姆隊長的鏡頭下，成功找到永遠的家。

▲▼收容所曝光率小！暖男拍下浪浪天真笑眼　用鏡頭訴說牠們的故事。（圖／新北市動保處提供）

哈姆隊長在拍攝過程中，還會教導毛寶貝一些基本訓練，希望讓毛寶貝能穩定、親人、不爆走。由於分享訓練後的照片效果不錯，陸續有收到毛寶貝被認養的消息，真的很開心，讓他覺得自己做對了。哈姆隊長因為照顧哈姆這幾年的經驗，深深了解流浪後被認養的毛寶貝特別貼心乖巧，因此希望更多流浪毛寶貝和哈姆一樣幸福，認養人都能不離不棄陪伴到老，給牠們一個溫暖的家。

▲▼收容所曝光率小！暖男拍下浪浪天真笑眼　用鏡頭訴說牠們的故事。（圖／新北市動保處提供）

▲▼收容所還有很多正在等待領養的孩子，若有想養狗民眾可以去看看。

▲▼收容所曝光率小！暖男拍下浪浪天真笑眼　用鏡頭訴說牠們的故事。（圖／新北市動保處提供）

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「請愛我一輩子」是每隻毛寶貝小小願望，或許一張照片就能改變牠們一生。在動物之家有許多毛寶貝待認養，但現實情況並不是每隻都有機會，因此需要更多的曝光機會。哈姆隊長表示，中和動物之家的花米男、八里動物之家的右右、五股的眉毛女孩，都是拍照上網分享後沒多久就被人認養，讓他覺得非常開心有成就感。因為愛，讓人自然而然想為別人付出，哈姆隊長就是因為愛毛寶貝，心想有機會多幫忙拍照宣傳，就能幫更多毛寶貝找到溫暖的家。

更多精彩影音：

關鍵字： 收容所新北市動保處浪浪米克斯領養

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