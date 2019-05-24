詭笑嬰兒頭倒沙灘走路？　頭頂長出「紅頭髮」…網哭了

▲寄居蟹把塑膠娃娃的頭當成家。（圖／翻攝自Joseph Cronk臉書，下同。）

寵物小組／綜合報導

活活上演的生態悲歌！網友Joseph Cronk某天在海灘上，突然看見一顆「斷掉的人頭」掉在地上，還緩緩地移動著，他被嚇了一大跳，靠近觀察才發現，原來是一隻寄居蟹把人類任意丟棄的塑膠玩具當成新家。影片被分享到網路上後，引起許多網友感嘆，「看看我們對這星球做了什麼好事！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲寄居蟹往水邊走去。

影片中，一顆孩童的頭顱橫倒在沙灘上，臉上帶著詭異燦笑，頭上還長出會走路的「紅色頭髮」，從遠處看過去，彷彿是恐怖片裡才會出現的惡夢場景。只見寄居蟹揹著自己的「新家」，伸出大螯慢慢往海邊移動，似乎已經把人類製造的污染及垃圾，當成稀鬆平常的事情。

這段悲傷的影片在臉書上瘋傳，已經累積了26萬次分享和將近2千萬次觀看，網友們反應非常兩極，有人覺得這個畫面毛骨悚然又好笑，紛紛留言，「玩具店有在賣嗎？」、「天敵看到一定會嚇死！」但更多人感嘆垃圾對環境造成的汙染，「牠們必須利用我們的垃圾當成家，因為我們的垃圾毀了牠們的家。」、「看了真的好想哭。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

Super rare baby doll head crab just taking a stroll on the beach...... 由 Joseph Cronk 發佈於 2019年5月10日 星期五

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