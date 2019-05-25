汪暴咬娃娃意外狠K老爸正中紅心　犯案後一臉「？？？..

▲公主汪咬玩具，卻意外K中老爸的頭。（影／飼主吳小傑授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

高雄米克斯「波妞」是個備受寵愛的孩子，但是牠竟連老爸都敢打！這天波妞正在爆咬娃娃，沒想到玩得太興奮，一不注意就把玩具狠狠地甩在飼主吳小傑的頭上，波妞不但沒有認錯，反而還一臉問號地看著心在淌血的老爸，十分地逗趣。

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▲汪：把拔怎麼了嗎？

吳小傑將這段影片上傳到臉書社團「米克斯傳奇」，同時還無奈地註解，「以後在家要戴安全帽了！」畫面中波妞正在和心愛的娃娃培養感情，不過卻玩得太過激動了，導致娃娃無情地打在老爸頭上，而這位加害者似乎不知道自己做錯事，繼續玩著玩具，讓一旁飼主感到生命危險，只好頻頻閃躲「娃娃」攻擊。

波妞玩了一陣子娃娃後才發現隔壁有道受傷的眼神，這時牠才一臉問號又單純地看著老爸，「怎麼了嗎？」父女倆互動十分地有趣。奴性堅強的老爸接受訪問時表示，「因為最近波妞沒有出門玩耍，太多力氣了才會咬娃娃要人陪玩，沒想到『碰！』一聲，幸福總是來得很突然。」

▲飼主只想跟波妞玩「靜態」遊戲。

波妞平時在家就過著如公主般的生活，不但有家人寵愛，甚至還有老爸的「按摩服務」，另外牠也非常喜歡霸佔床鋪、頭躺枕頭，展現自己「公主」的一面。





▲汪：整張床都是本公主的！

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波妞傷害老爸影片上傳後，立刻引來不少網友笑翻留言，「這畫面蠻療癒的，要多放幾次」、「請容許我...笑一下」、「波妞一臉發生什麼事了嗎」、「家暴專線打下去」、「爸爸險些腦震盪的感覺」、「波妞還好嗎？會不會痛」、「感覺波妞潛力無限」、「爸爸你看起來怕怕的，怎麼了嗎？」。

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